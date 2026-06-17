Българската модна дизайнерка Лора Лилова не спира да покорява върхове. След силното си присъствие по време на филмовия фестивал в Кан, тя радва българите с ново признание – появата ѝ на дигиталната корица на юнското издание на VOGUE Miami.

Това постижение е не само личен триумф за Лилова, но и доказателство, че българските таланти все по-успешно намират място на световната модна сцена. В индустрия, в която конкуренцията е огромна, подобно присъствие в едно от най-разпознаваемите модни издания е знак за нарастващо международно влияние и професионално признание.

От Кан до страниците на VOGUE

Само няколко седмици по-рано Лора Лилова присъстваше на кинофестивала в Кан, където представи своя моден бранд "LORRETI" в рамките на ексклузивен шоурум в емблематичния Hôtel Martinez. Събитието привлече вниманието на гости от света на модата и безнеса. Колекциите на LORRETI се отличиха със съвременна елегантност, изискани линии и внимание към всеки детайл. Комбинацията от женственост, прецизна изработка и усещане за лукс утвърди бранда като все по-разпознаваемо име сред международната публика и ценителите на висшата мода.

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Нова стъпка с международна визия

Участието в Кан се превърна и в сцена за представянето на най-новия проект на Лилова – LILOVA PRODUCTION. Международната агенция е създадена с идеята да подкрепя развитието на модели, артисти, инфлуенсъри, дизайнери и други талантливи артисти чрез достъп до престижни събития, стратегически партньорства и възможности за глобална реализация. Новото начинание стъпва върху натрупания през годините опит на Лилова в сферата на модата и предприемачеството. Благодарение на изградените контакти в индустрията, тя цели да създаде платформа, която свързва таланти с реални възможности за развитие извън границите на техните държави.

Повече от моден бранд

Според модни критици именно способността да съчетава дизайнерско мислене с предприемачески подход отличава Лора Лилова от много представители на новото поколение в модната индустрия. Докато LORRETI продължава да развива позициите си като бранд, свързван със съвременен лукс и изискан стил, LILOVA PRODUCTION се стреми да изгради международна мрежа, която подпомага развитието на нови таланти и създава възможности за глобална видимост.