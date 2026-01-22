Астронавтката на НАСА с индийски произход Сунита Уилямс се пенсионира от американската космическа агенция на 27 декември 2025 г. - с което сложи край на 27-годишната си невероятна кариера, по време на която постави множество рекорди в космическите полети.

Уилямс бе един от двамата астронавти, останали блокирани в продължение на месеци на Международната космическа станция (МКС). Нейният колега от неуспешния тестов полет на капсулата на Boeing – Бъч Уилмор, напусна НАСА миналото лято.

Една непланирана одисея

Двамата астронавти са изстреляни към космическата станция през 2024 г. с неизпробваната до момента капсула Starliner на Boeing. Мисията им трябваше да продължи само седмица, но се проточва повече от девет месеца заради проблеми със Starliner – като течове на хелий и отказ на ключови двигатели. В крайна сметка те се прибират на Земята през март 2025 г. с помощта на SpaceX.

Уилмор и Уилямс остават в орбита общо 286 дни. За това време те обикалят Земята 4 576 пъти и изминават около 195 милиона километра. Въпреки всичко те успяват да се приспособят успешно към удължената мисия и дори да извършат необходимите научните изследвания и дейностите по поддръжка на борда на МКС.

Космическият път на Сунита Уилямс

Уилямс излита за първи път с космическата совалка Discovery през декември 2006 г. Тя служи като борден инженер и извършва рекордните за онова време четири излизания в открития Космос по време на мисията. Следват ще космически мисии, които утвърждават Сунита като един от най-успешните и смели астронавти.

На 16 април 2007 година става първият човек, пробягал маратон в космоса на специален тренажор, за време от 4 часа и 24 минути.

Снимка: instagram/astronaut.sunitalynwilliams.fc

Освен космическите полети, Уилямс заема множество роли през кариерата си в НАСА, включително като член на екипажа на NEEMO (NASA Extreme Environments Mission Operations) - серия от мисии, при които астронавти, инженери и лекари живеят и работят под вода в специална подводна лаборатория на около 19 метра дълбочина. Там Сунита прекартва девет дни. Също така е опитен пилот на хеликоптери и самолети.

Тя не посочва причините за внезапното си оттегляне от професията, но се предполага, че след непланирано дългия престой в Космоса е развила здравословни проблеми, подобно на своя колега Бъч Уилмор. Увреждане на костите и мускулите, излагане на радиация, влошаване на зрението са само част от предизвикателствата, с които се сблъскват космическите пътешественици.

Снимка: instagram/astronaut.sunitalynwilliams.fc

Коя е Сунита отвъд звездната професия

Уилиамс е родена на 19 септември 1965 г. в американския щат Охайо. Баща ѝ е индиец, а майка ѝ словенка. Завършва магистърска степен по инженерни науки във Флоридския технологичен институт. През 1998 година е избрана за астронавт от НАСА.

Омъжена за федерален маршал, който също има опит като пилот на хеликоптери. Двамата са заедно повече от 20 години и живеят в предградие на Хюстън, щата Тексас. Нямат биологични деца, но отглеждат много домашни любимци - кучета от различни породи.

Често Сунита прекарва свободното си време в компанията на сестра си и двамата си любими племенника.

Снимка: instagram/astronaut.sunitalynwilliams.fc

Oще - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER