Да бъдеш жена президент в съвременния свят означава да заемаш една от най-високите позиции на власт и отговорност, в контекст силно доминиран от мъжете. Това е роля, която изисква не само политическа компетентност, но и устойчивост и умение да се справяш със силен обществен натиск.

Жените лидери често са подложени на много по-строга оценка – както на външния вид, така и на поведението и начина, по който изразяват емоциите си. Същевременно обаче, те имат възможността да покажат, че политическите и лидерските позиции не са само „мъжки приоритет“.

И все пак, въпреки напредъка на обществото и борбата за равенство на половете през последните десетилетия, жените все още рядко заемат поста на държавен ръководител. Според статистики, към 2025 година едва около 10% от страните по света имат жени на върха на изпълнителната власт.

Днес страната ни може да се гордее с факта, че има жена президент. Илияна Йотова официално застана начело на Република България на 20 януари 2026 г., след като досегашният държавен глава Румен Радев подаде оставка. Един исторически момент за държавата.

Ето кои са част от останалите жени президенти в света от последните години.

Наташа Пирц-Мусар

Родената през 1968 Наташа Пирц Мусар е президент на Словения от 2022 г. насам. Дълги години работи като телевизионен журналист, с след това има частна адвокатска практика – като сред клиентите ѝ са дори съпругата на американския президент Мелания Тръмп. През 2015 година защитава докторат по право във Виенския университет. Омъжена е за бизнесмен и има един син.

Снимка: instagram/natasa.pirc.musar

Гордана Силяновска

Родена е на 11 май 1953 година в град Охрид, Северна Македония. Има юридическо образование, след което защитава докторска степен по право в университета на Любляна. През 2024 година след категорична победа срещу Стево Пендаровски е избрана за президент на Северна Македония. Има близо 40-годишен брак и две деца.

Снимка: instagram/gordana_siljanovska_davkova

Клаудия Шейнбаум

63-годишната Клаудия е първата жена президент на Мексико. Тя заема високия пост от края на 2024 г. По образование е екологичен инженер и учен и се е занимавала се с енергийна ефективност, устойчиво развитие и климатични политики. Преди да стане президент, е била кмет на Мексико Сити (2018–2023), където работи по проекти за обществен транспорт, управление на отпадъците, реформи в инфраструктурата и опазване на околната среда. Майка е на една дъщеря.

Хала Томасдотир

Хала Тоумасдотир е исландска бизнесдама и политик, която заема поста президент на Исландия от 2024 г. Тя е втората жена президент на страната, 57-годишната Хала е била публичен лектор и главен изпълнителен директор на глобална неправителствена организация. Омъжена е и има две деца.

Снимка: instagram/hallatomas

Мириам Спитери Дебоно

Дебоно, родена през 1952 г. на остров Гозо, Република Малта е е 11-ият и настоящ президент на страната и първата жена на тази позиция – от 2024 г. насам. Била е председателка на Камарата на представителите на Малта. Изучавала е право и дипломира като нотариус през 1980 г. Семейството ѝ е голямо – има три деца и четири внуци.

Снимка: instagram/president_mt

Мая Санду

53-годишната Мая Санду е икономист и министър на образованието на Република Молдова. По-късно заема и поста министър-председател, а през 2020 г. е избрана е за президент. Преизбрана е на президентските избори през ноември 2024 г.

Снимка: instagram/maia.sandu

Драупади Мурму

Родена като Пути Биранчи Туду на 20 юни 1958 г. е индийски политик, 15-и президент на Индия от 25 юли 2022 г. Тя става и най-младият президент на Индия до момента и първият, роден след обявяването на независимостта на страната. Омъжена е, с едно дете.

Снимка: instagram/presidentofindia

