Да бъдеш жена в съвременния свят често означава да вървиш по път, осеян с предразсъдъци и двойни стандарти. Въпреки напредъка на обществото и борбата за равенство, представителите на нежния пол продължават да се сблъскват с неща като сексизъм и ограничени възможности за изява. А когато жена реши да се впусне в политиката - една от най-критични арени на живота - трудностите се умножават.

Пред подобна трудност бе изправена Клаудия Шейнбаум, настоящият президент на Мексико.

(Не)очакван инцидент

Клаудия е първата жена в южноамериканската държава, която застава на високия пост. Но този факт по никакъв начин не я спира да върши работата си, така, както я усеща – да бъде близо до хората и да общува с тях. И подобно на своя предшественик - бившия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор, тя често се „гмурка“ в тълпите за селфита и ръкостискания.

Подобен ход обаче, оказва се, крие своите опасности. Преди броени дни, докато разговаря със свои привърженици насред улицата, Клаудия е нападната от непознат мъж.

Мъжът, който изглежда видимо пиян поставя ръцете си върху тялото ѝ, опипва я и дори прави опит да я целуне. След което бива моментално отблъснат от намесилите се служители на реда.

Бурни реакции

Подобно поведение, дори и да не е крайно агресивно, е силно обидно за всяка жена – било то президент или не. Моментално повдига морални въпроси за сексуалното насилие срещу жените. И не само в Мексико, а и по света.

„Ако опипват жена президент, то е все едно, че опипват всички нас. Когато един човек на важен политически пост е тормозен, само защото е жена, тормозът е насочен към всички останали“, написа Клара Бругада, кмет на мексиканската столица, в социалните мрежи.

Клаудия вече повдигна обвинения срещу мъжа, предава BBC. „Ако не го направя, какво ще се случи с останалите мексиканки? Ако могат да направят това на президента, какво остава за всички жени в нашата страна?“, каза тя на пресконференция в сряда.

Снимка: Getty Images

И допълва, че и преди е попадала в подобни ситуации, още в младежките си години, като студентка. „Трябва да се поставят граници!“

Успоредно с това, и множество групи за защита на правата на жените заявиха, че инцидентът показва дълбоко вкоренения мачизъм в мексиканското общество.

Сексизъм и фемицид

Фемицидът – преднамерено убийство на лица от женски пол заради тяхната полова принадлежност, също е огромен проблем в Мексико. Шокиращите 98% от убийствата на полова основа остават ненаказани, пише още BBC.

А според проучване на Националния статистически институт, почти половината от всички жени в страната са преживели сексуално посегателство поне веднъж в живота си. Правата на жените са една от централните теми в политиката на президента, предава още БТА.

Още по темата - вижте във видеото:



