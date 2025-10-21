Бившият френски президент Никола Саркози отново е в центъра на световното внимание, след като бе осъден на пет години затвор. Въпреки че той отрича обвиненията и вече е подал молба за освобождаване, новината разтърси Франция и света.

На фона на тази драматична развръзка, разглеждаме кои са жените в живота на Никола Саркози. Животът на бившия президент е белязан от три брака, всеки от които е оставил своя отпечатък върху политическата му кариера. Нека си припомним кои са трите силни жени, които са споделяли живота на един от най-влиятелните френски политици.

1. Мари-Доминик Кюлиоли

Мари-Доминик Кюлиоли е първата съпруга на Саркози, с която той е женен от 1982 г. до 1996 г. По професия тя е юристка и бизнес дама. През 14-годишния им брак тя ражда двамата му сина – Пиер Саркози, който днес е музикален продуцент и диджей, и Жан Саркози, който поема по пътя на баща си като активен политик. След развода им през 1996 г., Мари-Доминик остава дискретна и избягва публичността.

2. Сесилия Сиганер-Албенис

Вторият брак на Саркози е със Сесилия Сиганер-Албенис – внучка на известния испански композитор Исаак Албенис. Бракът им продължава от 1996 г. до 2007 г. Сесилия не е просто съпруга – тя активно работи като политически съветник и е ключов участник в успешната му президентска кампания през 2007 г., в която Саркози успя да спечели.

Двамата имат един син – Луи Саркози. Любопитен факт е, че Сесилия и Никола се развеждат малко след като той встъпва в длъжност като президент – през октомври 2007 г. По-късно Сесилия се омъжва повторно за френския бизнесмен Ришар Атилио.

3. Карла Бруни

Снимка: Getty Images

Само месеци след развода си, Никола Саркози се жени за Карла Бруни – италианско-френска певица, модел и изключително публична личност. Те сключват брак на 2 февруари 2008 г. – това е първият президентски брак във Франция, сключен по време на мандат.

Карла Бруни става майка на четвъртото дете на Саркози – Джулия Саркози. Двамата са женени и до днес. Въпреки съдебните дела, включително присъдата, която доведе до влизането му в затвора днес, двойката често демонстрира публична подкрепа един към друг, показвайки, че съюзът им е устоял на годините и обществения натиск.

Ето коя е дъщерята на бившия френски президент - с екстеншъни, изкуствени мигли, тежък грим:

