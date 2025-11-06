Пинджур е истинско кулинарно съкровище на Балканите, с богата история и регионални разновидности. Зеленчукова разядка е особено характерна за Северна Македония, Сърбия и западните части на България.

Наподобява на айвара, но далеч по-сочен и с наситен доматен вкус, маслена консистенция и подчертан аромат на печени и чесън чушки.

Исторически контекст

Думата "пинджур" вероятно има от турско-персийски корен, свързан с готвене или смесване на зеленчуци, макар че няма единно мнение по въпроса.

Смята се, че се е появил като начин за съхранение на реколтата от чушки и патладжани през есента. В традиционните селски домакинства зеленчуците са се пекли на открит огън или върху плоча, за да добият характерния димен аромат. След това се смилали, сварявали с олио и консервирали в буркан.

С течение на времето пинджурът станал не просто зимнина, а емблема на домашната балканска кухня.

Снимка: instagram/vegrecepts

Пинджур в България

Разпространен е най-вече в Югозападна България – Петричко, Сандански, Кюстендил, където има силно влияние от македонската кухня. Среща се и в Западните Родопи и Пиринския край, като там често се добавят местни подправки или люти чушки.

У нас често се комбинира със сирене или баница, докато в Северна Македония е типичен за неделните семейни закуски с топъл хляб.

Рецепта

Ето как проготвят пинджур в Северна Македония – според специализирания дамски сайт Zenskimagazin.

Съставки

Червени чушки – 3 кг

Патладжан – 1 кг

Домати – 500 г

Чесън – 3–4 скилидки

Олио – 150 мл

Сол и черен пипер на вкус

Приготвяне

Чушките и патладжаните се пекат във фурна или на скара. Обелват се, семките се почистват и се оставете да се отцедят.

Нарязват се на ситно заедно с доматите и се слагат в тенджера с олиото, чесъна, солта и пипера.

Вари се на умерен огън, като постоянно се разбърква, докато сместа се сгъсти.

Изсипва се още горещ в стерилизирани буркани – които се затварят и се обърщат с капачките надолу, за да се вакуумират.

Още идеи как да си приготвим зимнина - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK