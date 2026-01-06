Мъж от Саудитска Арабия се превърна в център на гореща дискусия. А причината - фактът, че е женен за четири жени, свързани по необичаен начин.

Многоженството всъщност не е нещо необичайно за арабските страни – то е социална и религиозна практика, която присъства в много от тях, макар да не е еднакво разпространена навсякъде.

Според ислямското право (шериат) мъжете имат право да се женят за до четири жени едновременно, при условие че могат да ги обезпечат и третират справедливо. Това право обаче е придружено от редица ограничения и условия, които целят да гарантират защита на правата на жените и децата.

Така че въпросният мъж не е нарушил практически законите на своята страна. Но неговият случай предизвика полемика относно етиката и моралните граници. Защото, оказва се, жените, с които той сключва брак, са свързани с едно и също училище - те са бивша ученичка, нейна учителка, училищен надзорник и директорката.

Според местни източници браковете са се случили в различно време и са били законно регистрирани. Историята обаче накара мнозина да се запитат как подобни отношения са били позволени и какви регулации съществуват, за да се предотвратят конфликти на интереси в образователните институции.

В социалните мрежи започват да се разпространяват различни публикации, към които хората коментират ситуацията – повечето от тях заклемявайки мъжа и дори определящи го като „лош“ човек.

Историята, оказва се, не е съвсем нова – тя се е случила преди няколко години, но продължава да циркулира във виртуалното пространство. Нещо, което свидетелства за нестихващия интерес към моралния казус. Което е показателно за променящите се арабски общества - въпреки дълбоките исторически и религиозни корени на многоженството, днес те сериозно преразглеждат границите и правилата на тази практика - като балансът между традиция, религия и съвременни стандарти за равноправие остава ключов въпрос.

От Gulf News твърдят, че, въпреки всичко, и до днес четирите жени живеят щастливо заедно.

Съществува ли многоженството в България? Вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK