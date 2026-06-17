Джина Брук е американски гримьор и beauty артист, признат в индустрията като една от водещите фигури зад някои от най-емблематичните визии на световни звезди. В своята кариера тя работи като глобален грим експерт и артистичен директор за международни брандове и е позната с дългогодишната си съвместна работа с имена като Мадона, Ким Кардашиян, Кейт Бланшет, Дейвид Бекъм, Бритни Спиърс и много други.

Освен работата си със знаменитости, Брук е разпознаваема и с иновативния си подход към грима – тя е сред артистите, които поставят акцент върху индивидуалността, грижата за кожата и трансформацията на индустрията на красотата чрез нови технологии и продукти.

„Всичко започна от една фотосесия“

В ексклузивното интервю за Ladyzone.bg Джина Брук разказва, че началото на кариерата ѝ не е било планирано в детайли. Първата ѝ ключова стъпка идва след тестова фотосесия за модел, която се оказва повратна точка – малко след това фотограф ѝ предлага възможност да участва в рекламна кампания като гримьор. Именно това я насочва към професионалния грим като основен път.

„Разбрах, че това е възможност, която не бива да пропускам“, споделя тя.

Оттам започва и бързото ѝ развитие в индустрията, което я отвежда до работа със световни знаменитости и мащабни продукции.

Работа под напрежение и „екипната магия“ зад кулисите

Брук описва работата със звезди като динамична и изключително организирана среда, в която времето често е най-голямото предизвикателство. Подготовката за червен килим или голяма фотосесия включва координация между десетки специалисти – стилисти, фризьори, PR екипи и мениджъри – и често всичко трябва да бъде завършено в рамките на по-малко от час.

Според нея успехът в тази среда зависи не само от талант, но и от доверие, дисциплина и професионализъм.

Красивият грим започва от кожата

В разговора ни тя обръща специално внимание на философията си за красота – тя вярва, че гримът започва с добре поддържана кожа. Затова поставя акцент върху постоянната грижа, хидратацията и съвременните терапии, които стимулират естественото обновяване на кожата.

Тя коментира и новите тенденции в естетичната индустрия, включително персонализираните подходи и иновативни съставки като екзозоми, пептиди и хиалуронова киселина както и неинвазивните терапии, които набират популярност в световен мащаб.

Цялото интервю гледайте във видеото: