Eдна от най-емблематичните, стилни и талантливи актриси, които се открояват сред блясъка на Холивуд, празнува рожден ден и навършва 57 днес – Кейт Бланшет. Иконата на киното, която спечели сърцата на милиони фенове по света. Ето какво знаем за нея.

"Най-лошото за актьора е да се влюби в своя герой"

Кейт Бланшет

Труден път и много сила

Цялото име на магнетичната актриса е Катрин Елиз Бланшет и е родена в Мелбърн, Австралия. В семейство на военноморски офицер и учителка – тя някак съумява да развие своите творчески заложби и силен интерес към актьорското майсторство. За съжаление, едва на 10 години губи баща си след сърдечен удар и това оставя траен отпечатък в душата й. Въпреки болката, малката по онова време Катрин, успява да се съхрани и продължава с пълни сили напред. В по-късен етап завършва Националния институт за драматично изкуство в Сидни (NIDA).

За първи път в киното

Кейт Бланшет се появява като статистка в египетски филм случайно, докато пътува из Египет. Но истината е, че театърът е мястото, където започва голямата й кариера, а по-късно, през 1998 г. филмът „Елизабет“ я превръща в световна звезда.

Ето какво още знаем за актрисата Кейт Бланшет

"Властелинът на пръстените", "Авиаторът", "Син жасмин", "Тар", "Каръл" и "Бележки по един скандал" са сред най-известните филми с нейно участие.

Father Mother Sister Brother, Disclaimer, Black Bag са едни от последните продукции, в които сме я гледали.

Maverick: The Epic Adventures of David Lean, Sweetsick, Alpha Gang - това подготвя като бъдещи проекти.

Печелила е „Оскар“ два пъти.

Има четири награди BAFTA.

Има четири Златни глобуса.

През 2023 г. получава една от най-силните си оценки за ролята си във "Тар".

Андрю Ъптън и Кейт Бланшет са женени от 1997 г. и имат четири деца заедно.

Говори френски, немски и английски език.

Залага на естествената визия, вместо на силен и натрапчив грим.

Театърът остава голямата й любов, въпреки успеха в Холивуд.

Кейт Бланшет е посланик на ООН за бежанците от 2016 г.