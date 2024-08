Кейт Бланшет се появи на фестивала във Венеция, където бе представен сериалът с нейно участие Disclaimer.

55-годишната австралийска актриса придаде много класа, минавайки по червения килим с прекрасна бяла рокля на Louis Vuitton.

Сериалът Disclaimer, чийто сценарий е по едноименния роман на Рене Найт от 2015 г. ("Случаен непознат"), е психологически трилър за документалистката и журналист Катрин Рейвънкрофт (Кейт Бланшет), която открива, че е герой в роман, който разкрива най-мрачните й тайни.

"Четях книгата и незабавно в ума си видях филм, но не знаех как да го направя", каза на пресконференция Алфонсо Куарон, режисьор на филми като "Гравитация" и "Рома". "Беше твърде дълъг, не можех да го оформя така". По-късно се замислил, че това би могло да се получи в по-дълга форма, вдъхновен от проекти на Райнер Вернер Фасбиндер, Дейвид Линч и Кшищоф Кешловски. Бях заинтригуван и това бе отправната точка“, каза Куарон, който е носител на "Оскар".

Той започнал да работи по сценария с едно име наум за образа на Катрин – Бланшет, и бил ужасен, че тя може да откаже. Тя не само, че не отказала, но тъкмо тя предложила Клайн за ролята на британския герой.

Саша Барън Коен играе ролята на съпруга й, а Коди Смит-Макфий – на сина й.

Скоро всички осъзнали, че заснемането на проекта като филм ще отнеме много повече от нормален сериал. Куарон привлякъл двама оператори – Емануел Любецки и Бруно Делбонел, за да добавят ярък визуален език към различните гледни точки на историята. Работата по сериала отнела около година.

"Беше наистина дълъг процес", каза Куарон. "И наистина съчувствам на актьорите, защото те бяха затънали в образите за твърде дълго време". Бланшет добави през смях, че всички "все още се възстановяват".

Макар да е известен с премиерите на игрални филми, кинофестивалът във Венеция представя и подбрани сериали. Тази година ще бъдат показани още биографията на Мусолини M: Son of the Century на Джо Райт, The New Years на Родриго Сорогойен и Families Like Ours на Томас Винтерберг, пише БТА.

