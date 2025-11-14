Холивудската звезда Кейт Бланшет e носител на множество престижни награди, сред които и два „Оскар“-а за поддържаща актриса и главна женска роля. А сега може да добави към колекцията си и наградата „Бамби“ – връчена ѝ в категорията „международна актриса“.

56-годишната австралийска актриса придаде много класа, минавайки по червения килим със стилната и ексцентрична рокля на дизайнерката Стела Маккартни.

Лилавата рокля на Бланшет бе покрита с „първата в света“ растителна алтернатива на истинските пера, според Vogue. Нещо, което не е учудващо, предвид че Маккартни всячески насърчава екологични производствени техники.

Бланшет допълни визията си с екрю обувки и диамантени обеци, а русата ѝ коса бе стилизирана в изчистена прическа вълни.

Снимка: instagram/mari_cavicchiolo

"Бамби" – високо медийно отличие

Това е най-старата награда в Германия – ежегодно се връчва от 1948 г. насам на личности, с висок принос в областта на медиите, изкуството, културата.

Името й е вдъхновено от книгата "Бамби" на австрийския автор Феликс Залтен. И самите статуетки са във формата на сърничка – първоначално изработвани от порцелан (до 1958 г.), след което от злато.

Снимка: Getty Images

Едно класно дефиле

Тазгодишното, 77-ото издание на наградите „Бамби“, се проведе на 13 ноември 2025 г. в Мюнхен, Германия. И на червения килим в студиата Bavaria Film Studios, стъпиха редица знаменитости.

Освен Кейт Бланшет, на събитието присъстваха и звезди като Heidi Klum, на която бе връчена наградата в категория „развлечение“, легендарната изпълнителка Шер, моделите Наоми Кембъл и Лена Герке, както и музикантите от Tokio Hotel.

И всички впечатляваха не само с харизма и присъствие, но и с невероятните облекла, които бяха подбрали за случая.

Снимка: instagram/thehautecouturecorner

Да си припомним чрез видеото блясъкът на церемонията по връчване на наградите "Бамби":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK