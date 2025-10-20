Кейт Бланшет е една от най-ярките звезди на Холивуд, носителка на множество престижни награди. Но сега актрисата поема по неочакван път - далеч от снимачната площадка, за да се потопи в света на семената. Очите ѝ заблестяват, когато започва да разказва с възторг за растение от родната ѝ Австралия, пише Би Би Си.

„Това е доста грубовато изглеждаща семенна шушулка, която освобождава семената си само при изключително високи температури“, казва тя.

„Изглежда като кръстоска между чук и четка за тоалетна. Семената не винаги са красиви, но онова, което се ражда от тях, е просто невероятно“, допълва актрисата пред британската медия.

Жуирналистите на Би Би Си се срещат с холивудската звезда в Millennium Seed Bank (MSB) в ботаническата градина "Кю Гардънс" , разположена в Уейкхърст, графство Съсекс. Бланшет живее наблизо и се присъединява към проекта по случай неговата 25-а годишнина.

Снимка: Getty Images

„Всъщност случайно открих Уейкхърст. Бях смаяна от пейзажа, а когато съм сред природата, винаги се чувствам обновена“, споделя Бланшет.

„После открих и банката за семена – буквално бях поразена от това, което се прави тук… И си помислих, че ако мога по някакъв начин да бъда свързана с това дело – ще го направя. Толкова е вдъхновяващо!“, споделя Бланшет.

Днес MSB съхранява повече от 2,5 млрд. семена от около 40 000 диворастящи растителни вида от цял свят. Те се обработват внимателно, изсушават се и се съхраняват във фризери при температура от –20 °C.

Консервационният проект е открит през 2000 г. от крал Чарлз Трети, който тогава все още е принц на Уелс. Той дори участва заедно с Кейт Бланшет в специален епизод на подкаста на "Кю Гардънс" – Unearthed: The Need for Seeds.

Британският крал споделя тревогата си, че много растителни видове изчезват.

„Знам колко критично важно е всичко това – унищожаването на тропическите гори, изчезването на безброй видове, които вероятно имат удивителни свойства,“ казва той тогава.

Когато банката за семена е открита, тя е възприемана като резервен хранилищен сейф за евентуален „край на света" – за да се запазят дивите растения от изчезване.

Снимка: Getty Images

Но 25 години по-късно колекцията вече служи на друга цел - възстановяване на застрашени екосистеми.

„Искаме тези семена да се върнат обратно в природата“, обяснява д-р Елинор Брийман от MSB, която запознава Бланшет с дейността на екипа.

„Ние просто им осигуряваме безопасно място, докато не можем да ги върнем в техните естествени местообитания, където да процъфтяват“, допълва специалистката.

Сред проектите е и този в Саут Даунс – където специална смес от семена, предоставени от банката, се засява, за да се възстановят редките варовикови тревни площи. Подобна работа по възстановяване се извършва по целия свят.

„Били сме работили на всякакви местообитания – от морското равнище до над 5000 м височина, буквално от единия до другия полюс на планетата“, казва д-р Брийман.

„Работим за възстановяване на тропически гори, сухи листопадни гори, степи, тревни екосистеми – каквото се сетите. Опитваме се да помогнем на хората да върнат растенията обратно там, където им е мястото“, казва експертката.

Банката за семена също помага и след опустошителните пожари в Австралия през 2019 г.

Снимка: Getty Images

Кейт Бланшет казва, че това има особено значение за нея.

„Почти 9000 австралийски растителни вида се съхраняват тук. Знаем, че горските пожари стават все по-интензивни. И, колкото и тъжно да е, фактът, че съществува такава „застраховка“, ми носи голямо успокоение", споделя тя.

Работата ѝ като посланик на Уейкхърст ѝ дава възможност да се включи и в практическата част, извършвана от екипа.

„Имам ли пръст под ноктите? Определено! Опитвам се да превърна кафявите си палци в зелени“, не пропуска да се пошегува тя.

„Живеейки в Съсекс, няма как да не станеш страстен градинар. Научих много за това как се съхраняват семена дори от гледна точка на любител, и мога да кажа, че управлението на собствените ми семена определено се подобри“, заявява Бланшет.

А след всичко това време, прекарано с учените от MSB, не е ли изкушена да замени снимачната площадка с лабораторията?

„Иска ми се да имах уменията – може би поне ще мога да изиграя учен“, смее се актрисата.

Кейт Бланшет нарича банката за семена „най-добре пазената тайна на Великобритания“ и вярва, че през следващите 25 години значението ѝ само ще нараства.

„Често си мислим: къде са добрите новини? А ние всъщност сме част от една такава история“, казва тя.

„Когато дойдеш тук, когато видиш това място, изпълнено с биоразнообразие, си тръгваш с надежда. Знаеш, че промяната е възможна – и тя вече се случва“, категорична е Бланшет.

Вижте повече за "Ноевият ковчег за семенена" в bTV Репортерите в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK