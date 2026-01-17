През 2026 г. един от най-хитовете модни цветове е "chartreuse green" - специфичен нюанс, който балансира на границата между зелено и жълто и привлича вниманието със своята яркост. Този силен цвят вече се появява както на модните подиуми, така и в градския, ежедневен стил, задавайки нов тренд за смели и дръзки модни визии.

Какво представлява "chartreuse green" и защо е хит?

Този цвят е оттенък между зелено и жълто, труден е за сбъркване с други тонове. Той не е неон, но е ярък, със силно изразена визуалност.

През сезон пролет/лято 2026 множество дизайнери включват този нюанс на зеленото в колекциите си. Техните луксозни визии доказват, че зелено-жълтия цвят може да бъде както драматичен акцент, така и ключов елемент за цялостен аутфит. Очертава се това да бъде повече от модна тенденция - цвят, който всяка дама трябва задължително да има в гардероба си и такъв, който обещава да събере всички погледи по улиците.

Как да го носим правилно?

Chartreuse green може да се използва по различни начини:

Цялостен аутфит - смело слагайте зелено!

Акцентен детайл - например яке, сако, чанта или обувки.

Комбинации с неутрални тонове за постигане на баланс.

Подходящ е за хора, които искат да изразят своята индивидуалност по модерен и смел начин. За хора, които определено не се притесняват да бъдат светкавично забелязани и обичат да ескперементират с визиите си.

Цветовете на 2026 г. - багрите, които ни превземат

Важно е да се отбележи, че този хитов цвят всъщност е част от по-широк тренд на смели и експресивни цветове през 2026 г. Други тонове като плътен син, топло зелено и живи земни нюанси също се очаква да бъдат част от модните тенденции тази година.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER