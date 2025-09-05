Природата има свои ритми, които неминуемо се отразяват на човешкото тяло. Смяната на сезоните влияе на имунната система, енергийните нива и дори на хормоналния баланс. Ние сме свързани със заобикалящата среда, затова не е изненадващо, че зимата носи по-чести настинки и грип, пролетта – стрес и умора, лятото – риск от дехидратация, а есента – спад в енергията и поява на депресивни настроения. Затова е важно да знаем какви билкови добавки са полезни, за да се справим по-лесно с промяната на времето.

Какви са предизвикателствата пред организма ни през различните сезони?

Всеки сезон поставя тялото пред специфични изпитания, обясняват специалистите от онлайн магазин за здравословни продукти Revita. И когато ги познаваме, можем по-лесно да изберем подходящи добавки.

зима – характерна с ниски температури и повишен риск от настинки и грип. Нашата имунна система има нужда от подкрепа с витамин С, витамин D, цинк и пробиотици;

пролет – често се проявяват пролетна умора и алергии. Подходящи са билкови добавки, като женшен и ашваганда, както и антиоксиданти за справяне със стреса;

лято – топлото време изисква добра хидратация и прием на минерали, като магнезий и калий, които помагат на сърдечно-съдовата система и мускулите;

есен – организмът се подготвя за по-студените дни, но често се появяват проблеми с кожата и понижено настроение. Омега-3 мастни киселини, витамин В комплекс и билкови добавки, като жълт кантарион и ехинацея, могат да ни помогнат да се погрижим за здравето си в този период.

Адаптацията към сезонните промени е по-лесна, когато съчетаем разнообразно хранене с подходящи билкови добавки.

Кои са най-полезните билкови добавки за всяко време на годината?

Независимо от сезона, има някои групи вещества, които са универсални и доказано помагат на организма:

витамини и минерали – вит. D за костите и имунитета, вит. С и цинк срещу настинки, магнезий за енергия и нервна система;

пробиотици и пребиотици – поддържат баланса на чревната микрофлора и силата на имунитета;

антиоксиданти – билкови добавки с коензим Q10, селен и ресвератрол забавят стареенето и предпазват клетките от оксидативен стрес;

адаптогени – билкови добавки, като женшен, ашваганда и родиола регулират стреса, повишават нашите енергийни нива и подобряват цялостния хормонален баланс;

омега-3 мастни киселини – поддържат здрава сърдечно-съдова система, мозъчна дейност и добро кожно здраве.

Всички те осигуряват естествена подкрепа на организма и го подготвят да посреща сезонните промени с повече устойчивост.

Сезоните неминуемо влияят върху нашето здраве – от имунитета до нивата на енергия и настроението. Но с правилния избор на билкови добавки можем да намалим негативните ефекти и да се чувстваме добре през всяко време на годината. Така ще посрещнем всяка промяна в природата подготвени и в пълна хармония с тялото си.