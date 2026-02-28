Някога чудили ли сте се какво е да бъдете Риана за една вечер? Суперзвездата показа частица от ежедневието си, което ни помогна да се пренесем в бляскавия ѝ свят. Феновете ѝ се развълнуваха от факта, че певицата показа кадри от звукозаписно студио, което може да означава само едно - завръщане на музикалната сцена!

Риана сподели монтаж на една нощ в живота си, който

документира графика ѝ от 21:00 часа нататък. „Рекламна пауза“,

написа тя под видеото.

След бърза среща, хитмейкърката - облечена небрежно в синя

блуза с тънки райета и яка, широки избелели дънки и сиво яке -

присъства на продължила няколко часа среща за своята марка

бельо Savage x Fenty. На срещата Риана одобряваше дизайни и подписваше свои обложки на албуми.

Около 1:45 ч. сутринта Риана разкри какво е следващото в дневния

ѝ ред, а именно работа в студио.

Към 2 часа сутринта Риана напусна офиса, за да тръгне към

звукозаписното студио. Тази част от монтажа беше почти без звук -

вероятно това показваше, че каквато и музика да е свирила в

студиото, ще бъде част от дългоочаквания и девети студиен албум?

(Рапърката за последно издаде албумът „Anti“ - преди 10 години.)

Към 6:45 сутринта Риана се прибра вкъщи, но сънят беше още на

часове разстояние. Тя веднага се зае с лепене на пайети и

пера за костюмът на най-малкия си син, двегодишния Райът за карнавала Марди Гра.

До 8:30 сутринта, костюмите вече бяха готови. Риана, вече преоблечена в розов комплект домашни дрехи, показа Райът в костюма му, който включваше черно сако с лилави мъниста на раменете и дънки с блестящи орнаменти.

Риана говори открито за жонглирането между майчинството и

служебните си задължения в интервю за корицата на Harper's

Bazaar от март 2025 г.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Всяко решение, което вземам, се върти около тях, но всичко, което правя и което обичам, ме лишава от тях", каза тя.

„Така че изпитвам странно негодувание към нещата, които обичам. Почти чувстваш, че нещо винаги изостава, за да се появиш някъде... Не обичам да разочаровам хората, но също така знам, че през по-голямата част от това съм разочаровала себе си, което означава, че нещо трябва да се промени. Трябва да си напомням, че аз съм си го поискала, обичам го. Опитвам се да намеря баланс, за да мога да се чувствам удовлетворена, когато се появя някъде, за да мога да чувствам, че не изпитвам никаква вина."

Снимка: Getty Images

