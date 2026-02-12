На 28 февруари 2026 г. шест планети ще бъдат видими в небето малко след залез слънце: Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Четири планети могат да се видят с просто око (въпреки че Меркурий може да е труден за виждане), докато Уран и Нептун изискват бинокъл или телескоп.

Подобни небесни събития са доста необичайни, особено когато четири ярки планети могат да се видят едновременно без никаква оптична помощ. Това, което прави този „парад“ още по-специален, е вечерната видимост, която е по-удобна за повечето наблюдатели, отколкото ранните сутрешни подравнявания.

Кога можете да видите подравняването на шест планети?

Дата: 28 февруари 2026 г.

Най-добро време: Около 1 час след залез слънце.

Прозорец за наблюдение: От края на февруари до началото на март (варира в зависимост от местоположението).

Снимка: iStock

По време на планетарното подравняване на 28 февруари, шест планети ще бъдат видими във вечерното небе, но не всички ще бъдат еднакво лесни за забелязване. Някои светят ярко, докато други са по-слаби и изискват бинокъл или телескоп. Ето ги, подредени по видимост, от най-лесните до най-трудните за забелязване.

Планети, видими с просто око:

Венера (mag −3.9) — най-яркият обект в небето (след Луната)

Юпитер (mag −2.4) — също ярък

Сатурн (mag 1.0) — умерено ярък и лесен за наблюдение

Меркурий (mag 1.6)

Малки планети, изискващи специална техника за наблюдение:

Уран (5.8) — необходим е бинокъл

Нептун (7.8) — необходим е мощен бинокъл или телескоп

На 28 февруари 2026 г. Меркурий ще се приближи до края на видимия си период, след като е достигнал най-голямото си разстояние от Слънцето по-рано през месеца. Ще се появи много ниско над западния хоризонт, в съзвездието Риби, малко след залез слънце.

Тъй като Меркурий залязва бързо, той ще бъде видим само за кратък период от време - вероятно по-малко от час.

Венера ще бъде невъзможно да бъде пропусната. Блестейки с магнитуд -3.9 в съзвездието Водолей, тя ще доминира западното небе и ще служи като най-лесната ориентировъчна точка за локализиране на Меркурий и другите планети.

Точно над Венера, Сатурн ще блести с характерната си мека жълта светлина в съзвездието Риби. За разлика от звездите, светлината му ще изглежда постоянна и без отблясъци - по това можете да го разпознаете.

Нептун ще бъде разположен много близо до Сатурн в съзвездието Риби - на около 1° разстояние! Въпреки че е невидим с просто око, може да бъде открит с бинокъл или малък телескоп под тъмно небе.

Уран ще се появи високо над хоризонта, в съзвездието Телец. Въпреки че технически може да се види без оптична помощ при идеални условия на тъмно небе, силно се препоръчва бинокъл.

Освен това, Уран ще се намира недалеч от звездния куп Плеяди - разстоянието между тях ще бъде около 5°. Плеядите (които са видими с просто око под тъмно небе) могат да ви помогнат да намерите планетата по-бързо.

От противоположната страна на небето - високо в югоизточната част - Юпитер ще свети ярко. Той ще бъде позициониран в съзвездието Близнаци, недалеч от ярките звезди Кастор и Полукс.

Като бонус, осветената на 90% Луна ще се появи много близо до Юпитер - разстоянието между тях ще бъде около 4°. Почти пълната Луна също ще освети небето, което ще направи планети като Уран по-трудни за наблюдение.

