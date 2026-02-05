Когато Меркурий, планетата на комуникацията и умствените процеси, навлезе в Риби, строгата логика отстъпва място на по-спокойния подход. Яснотата и прецизността се заменят от чувствителността, специфична за този воден знак, което кара посланията да се предават и приемат повече през призмата на емоциите.

Меркурий навлиза в Риби на 6 февруари, а от 25 февруари до 20 март 2026 г. ще бъде ретрограден в Риби. Този период ни кани да се самоанализираме и да преоценим как управляваме емоциите си, какво задейства нашата чувствителност и как общуваме, когато чувствата ни са по-интензивни. Това е подходящ момент да определим какво трябва да бъде излекувано или освободено на личностно ниво.

Транзитът на Меркурий през Риби ще приключи на 14 април 2026 г., когато планетата навлиза в Овен.

През този период конкретните факти може да останат на заден план, като намеренията и чувствата зад думите ще бъдат по-важни. Въпреки че може да има моменти на объркване или пропуснати детайли, контекстът е благоприятен за креативност и емпатия. Посланията могат да се интерпретират по-лесно чрез интуицията, което предоставя възможност за по-дълбока връзка с другите на емоционално ниво.

Какво носи Меркурий в Риби за всеки зодиакален знак

Овен/ Асцендент в Овен

За представителите на зодия Овен, Меркурий активира дома на подсъзнанието, вътрешния смут и миналото. Те ще почувстват остра нужда от оттегляне. Мислите им стават по-интроспективни, във време, когато интуицията може да ги насочи към разрешаване на стари проблеми, но трябва да внимават за склонността си да се изолират прекомерно.

Телец/ Асцендент в Телец

За родените под знака Телец, Меркурий в Риби благоприятства дискусиите за идеали и бъдещи планове с приятели. Телците обаче трябва да бъдат бдителни, защото лесно могат да възникнат недоразумения в рамките на групите. Това е подходящ момент да се правят планове с други хора, но не и да се подписват договори, тъй като е време, когато трябва да бъдат по-внимателни относно условията на партньорствата.

Близнаци/ Асцендент в Близнаци

Управлявани от Меркурий, родените в зодия Близнаци ще усетят напълно транзита на планетата на комуникацията през дома на кариерата. Комуникацията с висшестоящите може да стане объркваща. Препоръчително е да проверявате всяка информация два пъти, тъй като детайлите могат да се изплъзнат от пръстите ви поради прекалено идеалистични представи. От друга страна, Близнаците могат да получават оферти или предложения, да обсъждат професионални дейности с висшестоящи, но е възможно в момента да не се осъществят никакви планове.

Рак/ Асцендент в Рак

Меркурий в Риби отваря апетита на родените във зодия Рак за пътувания, разширявайки техния кръгозор, духовност и философия. Те могат да почувстват призив към професионален обмен или към дестинации, които им предлагат нова културна и духовна перспектива. Въпреки това, в плановете за пътуване могат да възникнат малки организационни грешки или забавяния поради липса на фокус върху техническите детайли.

Лъв/ Асцендент в Лъв

За Лъвовете, транзитът на Меркурий в Риби се осъществява в дома на финансовите интереси, на съвместно притежаваните пари, които идват от източници, различни от заплати, но също така и по отношение на интимните взаимоотношения. Дискусиите за пари, кредити или интимност могат да станат изключително емоционални. Може да има риск от недоразумения, свързани със споделени ценности, така че е препоръчително да се избягват важни финансови решения, основани единствено на моментни импулси.

Снимка: iStock

Дева/ Асцендент в Дева

Меркурий ще бъде в опозиция със знака Дева, в дома на връзките и партньорствата. За Девите, които обичат организацията и прецизността, предстоящият период може да донесе недоволство, свързано с комуникацията с партньора им, който може да им се стори уклончив. Въпреки че ще се опитат да изяснят определени въпроси, ще разберат, че е време да приемат факта, че не всичко може да се контролира чрез анализ и че активното слушане е по-ценно от критиката.

Везни/ Асцендент във Везни

Меркурий в Риби активира дома на работа, ежедневието и ежедневните дейности на Везни, където може да доведе до дискусии и търсене на разяснения в объркващи ситуации. Бъдете внимателни със съобщенията, които идват или се изпращат, защото могат да се промъкнат грешки! Необходимо е също така родените във Везни да слушат телата си и да почиват повече, да изготвят график, който могат да спазват, за да бъдат продуктивни.

Скорпион/ Асцендент в Скорпион

За родените във зодия Скорпион, транзитът на Меркурий в Риби активира дома им на творчество, любов, деца, забавление и използване на умения. Скорпионите могат да изразяват чувствата си чрез романтични жестове. Внимавайте с обещанията, които дават в романтичен смисъл, декларациите, направени лесно, които по-късно ще бъдат трудни за спазване!

Стрелец/ Асцендент Стрелец

За родените в Стрелец, Меркурий в Риби измества фокуса към семейството и дома. Възможно е да възникнат дискусии за миналото или непрактични планове за ремонт. Стрелците трябва да бъдат внимателни, когато общуват с членове на семейството, за да избегнат прибързани заключения от неясен диалог.

Снимка: iStock

Козирог/ Асцендент в Козирог

Меркурий в Риби изпитва търпението на Козирозите в ежедневната комуникация. Бъдете внимателни с получените или изпратените съобщения, защото може да има много объркване, но също и с преговорите, които могат да станат трудни, защото може да има липса на яснота! За предпочитане е да проверите всяка информация, преди да я изпратите, за да се уверите, че всичко е наред. От друга страна, идват предложения и оферти, но се препоръчва същото внимание към детайлите и условията на договора!

Водолей/Асцендент във Водолей

Транзитът на Меркурий през Риби носи финансови проблеми и проблеми с управлението на бюджета на родените във Водолей. Бъдете внимателни с разходите си, тъй като може да правите покупки под влияние на емоционални състояния! Препоръчително е родените във Водолей да избягват инвестиции, които изглеждат твърде добри, за да са истина.

Риби/ Асцендент Риби

С Меркурий в правилната точка на своя знак, представителите на зодия Риби са в стихията си, но могат да бъдат и най-склонни към объркване. Умовете им работят така, сякаш попиват емоциите около тях, което им дава забележителна интуиция. Въпреки че притежават специален интелектуален магнетизъм, може да им е трудно да изразяват ясно мислите си или да вземат строго рационални решения, разчитайки повече на вътрешния си свят и инстинкти.

Снимка: iStock

