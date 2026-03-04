Американската режисьорка Гийта Гандбир предизвика фурор в тазгодишната надпревара за „Оскар" с номинациите си за два отделни филма, предаде Ройтерс.

Гандбир е номинирана за „Перфектната съседка" (The Perfect Neighbor) и „Дяволът е зает" (The Devil is Busy) съответно в категориите за:

най-добър документален филм;

най-добър късометражен документален филм.

И двата филма вече бяха в краткия списък на американската Академия за кинематографично изкуство и наука с 15 заглавия преди обявяването на номинациите, така че Гийта Гандбир е наясно, че има големи шансове. Все пак самият момент я сварва неподготвена.

Снимка: Getty Images

„Не ме съдете. Проспах номинациите. Бях толкова нервна предната вечер. Планирах да си легна рано и да спя добре, но бях будна до три сутринта и гледах тавана. Буквално проспах обявяването им", споделя режисьорката пред Ройтерс.

Снимка: Getty Images

„Дяволът е зает", разпространяван от HBO Макс, предлага завладяващ поглед отблизо към един ден в клиника за аборти в Атланта, Джорджия, като насочва вниманието към опасностите, пред които са изправени персоналът и пациентите на фона на променящия се политически пейзаж в Америка, пише още БТА.

„Перфектната съседка", разпространяван от Нетфликс, разглежда събитията, довели до убийството на Аджике Оуенс в квартал във Флорида, като възстановява инцидента чрез полицейски обаждания и кадри от камери.

Снимка: Getty Images

По време на обяда на номинираните за „Оскар" миналия месец Гийта Гандбир сподели колко лични са и двата проекта.

„И двата са създадени с много любов и внимание и с участието на моето семейство и най-близките ми приятели", каза тя. Връзката на Гандбир с „Перфектната съседка" е още по-дълбока, тъй като убитата от своята съседка Аджике Оуенс е била семейна приятелка.

Снимка: Getty Images

Наградите „Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март на церемония в театър „Долби" в Лос Анджелис. Филмът „Грешници" е с рекордните 16 номинации за водещите отличия в света на киното.

Вижте повече за Оскарите в следващото видео:

