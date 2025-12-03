Примата на българската музика, Лили Иванова, получи изключително високо признание от Цар Симеон II. В двореца „Врана“ се състои частна церемония, на която Н.В. Царят отличава певицата за нейните заслуги към българската култура.
Дамски кръст за Лили Иванова
Лили Иванова е наградена с Дамски кръст, първа степен, на династичния орден „Свети Александър“. Този орден е учреден от княз Александър I през 1881 г. и е втори по старшинство в царската наградна система, като се връчва по лично благоволение на Главата на Династията за особени заслуги към Отечеството и Короната.
Какво гласи царският указ?
По време на срещата Симеон II лично връчи на Лили Иванова грамота, скрепена с неговия печат и „със собствената на НВ царя ръка“ написано послание.
„С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните й заслуги към българската култура с Дамски кръст, първа степен, на нашия орден “Свети Алекснадър”. Заповядаме да й се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори”.
Благодарността на примата
Малко след като получи голямото признание, Лили Иванова изрази своята благодарност в официалния си Facebook профил. Тя споделя за тва, че е поканена да бъде гост в дома на Царя в двореца „Врана“.
„Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца “Врана” и за оказаната ми чест!“, гласи част от нейното лично послание. След това тя отправя сърдечни пожелания към Царското семейство:
„От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много, много успехи!“
Срещата в двореца „Врана“ се превръща в още един исторически момент в кариерата на Лили Иванова, затвърждавайки нейния статут на жива легенда и изключителен принос към българската култура.
Наградите на Лили Иванова
- Първа награда „Златен ключ“ на фестивала в Братислава (1966)
- Първа награда на музикалния фестивал във Варшава (1967)
- Първа награда на фестивала в Барселона (1968)
- Награди „Мелодия на годината“ – многократен носител (1968, 1970, 1974, 1977)
- Голямата награда на „Златният Орфей“ за първо изпълнение (1974)
- Голямата награда на „Златният Орфей“ за първо изпълнение (1982)
- „Златният Орфей“ за цялостно творчество (1996)
- Орден „Стара планина“ – Първа степен за изключителни заслуги към българската култура (1999)
- Специална награда „Златен век“ от Министерството на културата (2024)
- Приз „Най-велик изпълнител за всички времена“ от БГ Радио (2023)
