Примата на българската музика, Лили Иванова, получи изключително високо признание от Цар Симеон II. В двореца „Врана“ се състои частна церемония, на която Н.В. Царят отличава певицата за нейните заслуги към българската култура.

Дамски кръст за Лили Иванова

Лили Иванова е наградена с Дамски кръст, първа степен, на династичния орден „Свети Александър“. Този орден е учреден от княз Александър I през 1881 г. и е втори по старшинство в царската наградна система, като се връчва по лично благоволение на Главата на Династията за особени заслуги към Отечеството и Короната.

Какво гласи царският указ?

По време на срещата Симеон II лично връчи на Лили Иванова грамота, скрепена с неговия печат и „със собствената на НВ царя ръка“ написано послание.

„С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните й заслуги към българската култура с Дамски кръст, първа степен, на нашия орден “Свети Алекснадър”. Заповядаме да й се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка! Написано: Симеон Втори”.

Благодарността на примата

Малко след като получи голямото признание, Лили Иванова изрази своята благодарност в официалния си Facebook профил. Тя споделя за тва, че е поканена да бъде гост в дома на Царя в двореца „Врана“.

„Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца “Врана” и за оказаната ми чест!“, гласи част от нейното лично послание. След това тя отправя сърдечни пожелания към Царското семейство:

„От цялото си сърце пожелавам на Него и на Царското семейство здраве, щастие и много, много успехи!“

Срещата в двореца „Врана“ се превръща в още един исторически момент в кариерата на Лили Иванова, затвърждавайки нейния статут на жива легенда и изключителен принос към българската култура.

Наградите на Лили Иванова

Първа награда „Златен ключ“ на фестивала в Братислава (1966)

на фестивала в Братислава (1966) Първа награда на музикалния фестивал във Варшава (1967)

на музикалния фестивал във Варшава (1967) Първа награда на фестивала в Барселона (1968)

на фестивала в Барселона (1968) Награди „Мелодия на годината“ – многократен носител (1968, 1970, 1974, 1977)

– многократен носител (1968, 1970, 1974, 1977) Голямата награда на „Златният Орфей“ за първо изпълнение (1974)

за първо изпълнение (1974) Голямата награда на „Златният Орфей“ за първо изпълнение (1982)

за първо изпълнение (1982) „Златният Орфей“ за цялостно творчество (1996)

(1996) Орден „Стара планина“ – Първа степен за изключителни заслуги към българската култура (1999)

за изключителни заслуги към българската култура (1999) Специална награда „Златен век“ от Министерството на културата (2024)

от Министерството на културата (2024) Приз „Най-велик изпълнител за всички времена“ от БГ Радио (2023)

