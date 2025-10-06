Примата на българската естрада беше черешката на тортата в честванията на 5 октомври, Деня на Стара Загора. Лили Иванова изнесе грандиозен концерт пред сградата на общината.

Лили Иванова за пореден път доказа колко много фенове и почитатели има, като изнесе концерт по повод празника на Стара Загора – 5 октомври. Още преди примата да излезе на сцената, хиляди старозагорци и гости на града, изпълнили площада пред Общината, показаха огромното си нетърпение и любов. Във видео, публикувано от екипа на певицата, се вижда как хората скандират силно името й и пляскат с въодушевление, създавайки еуфорична атмосфера, достойна за най-голямата звезда на България.

След грандиозното си изпълнение, примата не пропусна да благодари на своите фенове и домакините. В своя официален Facebook профил тя публикува кадри от сцената, придружена от кратко, но силно послание.

„Благодаря, Стара Загора! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“, пише примата.

Концертът на Лили Иванова беше част от богатата културна програма, която Общината традиционно организира за своя празничен ден. Освен нея, често в програмата за 5 октомври участват и други звезди, а музеите в града работят с вход свободен.

Защо 5 октомври е толкова важен за Стара Загора?

Изборът на тази дата за празничната кулминация не е случаен. 5 октомври е официалният Ден на Стара Загора и отбелязва един от най-ключовите моменти в историята на града.

Празникът е свързан с историческото възстановяване на града след опустошенията по време на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.), когато Стара Загора е била сцена на едни от най-ожесточените сражения.

На 5 октомври 1879 година княз Александър Богориди полага основния камък за възстановяването на града. Този акт символизира новото начало, силата на духа на старозагорци и тяхната вяра в бъдещето. Оттогава датата се чества като Ден на града, символ на възраждането и стремежа към развитие.

Националното турне на Лили Иванова

Концертът в Стара Загора е част от голямото Национално турне на Лили Иванова. Концертите на примата до края на годината са ето тук:

11 октомври – Перник

15 ноември – Пловдив

13 и 14 декември – София

