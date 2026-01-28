Примата на българската поп музика Лили Иванова обяви датите от тазгодишното си турне. Предвидени са концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград.

Следващите дати са на:

26 март - Кюстендил

15 юни - Габрово

1 юли - Добрич

2 юли - Русe

10 юли - Горна Оряховица

11 юли - Варна

12 юли - Бургас

7 септември - Пловдив

10 септември - Плевен

22 октомври - Шумен

16 ноември - Хасково

18 ноември - Пазарджик

Припомняме, че на 8 май в столичната „Арена 8888 София“ е благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. Той ще бъде с участието на:

Васил Найденов

Орлин Горанов

Тони Димитрова

Маргарита Хранова

Веселин Маринов

Любо Киров

Миро

Графа

Мария Илиева

Софи Маринова

Братя Аргирови

Дара

Михаела Маринова

На 24 май най-голямото име в българската поп музика ще изнесе втория си концерт в парижката зала „Олипмия“.

До Лили Иванова на сцената са музикантите от LI Orchestra - Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Припомняме, че в момента тече кастингът на продукцията "Лили - Любовта е живот" - игрален филм, който е посветен на живота на певицата.

Сценарият на филма е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.

Очакванията са в началото на 2026 г. да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.

В края на миналата година пък примата на българската музика получи изключително високо признание от Цар Симеон II. В двореца „Врана“ се състои частна церемония, на която Н.В. Царят отличи тогава Лили Иванова за нейните заслуги към българската култура.

Вижте повече за Лили Иванова в следващото видео: