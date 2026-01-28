Примата на българската поп музика Лили Иванова обяви датите от тазгодишното си турне. Предвидени са концерти в 13 български града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград.

Следващите дати са на:

  • 26 март - Кюстендил
  • 15 юни - Габрово
  • 1 юли - Добрич
  • 2 юли - Русe
  • 10 юли - Горна Оряховица
  • 11 юли - Варна
  • 12 юли - Бургас
  • 7 септември - Пловдив
  • 10 септември - Плевен
  • 22 октомври - Шумен
  • 16 ноември - Хасково
  • 18 ноември - Пазарджик

Припомняме, че на 8 май в столичната „Арена 8888 София“ е благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. Той ще бъде с участието на:

  • Васил Найденов
  • Орлин Горанов
  • Тони Димитрова
  • Маргарита Хранова
  • Веселин Маринов
  • Любо Киров
  • Миро
  • Графа
  • Мария Илиева
  • Софи Маринова
  • Братя Аргирови
  • Дара
  • Михаела Маринова

На 24 май най-голямото име в българската поп музика ще изнесе втория си концерт в парижката зала „Олипмия“.

До Лили Иванова на сцената са музикантите от LI Orchestra - Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа“. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Започва кастингът за главна роля във филма за Лили Иванова. Ето кой може да кандидатства

Припомняме, че в момента тече кастингът на продукцията "Лили - Любовта е живот" - игрален филм, който е посветен на живота на певицата. 

Сценарият на филма е на Емил Бонев, режисьор е Яна Титова, а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност.

Очакванията са в началото на 2026 г. да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили Иванова в пълнометражния игрален филм.

Лили Иванова в дома на цар Симеон Втори: Ето каква е причината (СНИМКИ)

В края на миналата година пък примата на българската музика получи изключително високо признание от Цар Симеон II. В двореца „Врана“ се състои частна церемония, на която Н.В. Царят отличи тогава Лили Иванова за нейните заслуги към българската култура.

