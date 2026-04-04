Какво по-хубаво за Цветница от вкусен, ароматен и цветен десерт с плодове? Изключителната рецепта е за безглутенова веган торта от мастър класа на шеф Силвена Роу
Продукти за основата на тортата
- ¾ чаена чаша сурови бадеми
- ¾ чаена чаша настърган кокос
- 1/3 чаена чаша елда (накисната)
- ¾ чаена чаша меки фурми
- 3 с.л кленов сироп
Как да накиснем елдата:
Измийте добре елдата под течаща вода и отделете всички лоши парченца. Поставете измитата елда в стъклена или керамична купа и накиснете във вода. Добавете супена лъжица органичен ябълков оцет - (това помага за по-нататъшното разграждане на фитиновата киселина). Накиснете за 6 часа минимум и 8 часа максимум. Водата ще стане мътна. Изплакнете добре под течаща вода. Подсушете внимателно.
Как да приготвим основата на тортата
Сложете бадемите, кокосовите стърготини в блендера. Блиндирайте, докато се получат фини трохи, добавете останалите съставки и блиндирайте отново, докато се получи смес с лепкава консистенция. Оформете с ръце по дъното на формата. Формата трябва да е с падащо дънно 26 см.
Шоколадов слой
- 1 чаена чаша кашу, накиснато за 4 часа
- ¼ чаена чаша чист кленов сироп
- щипка сол
- ¼ чаена чаша какаово масло
- ¼ чаена чаша сурово какао на прах
- 1/3 чаена чаша пълномаслено кокосово мляко
- 1 ½ с.л. ванилов екстракт
Начин на приготвяне
Добавете кашуто, солта, кленовия сироп, какаото, кокосовото мляко и ваниловия екстракт в блендера и блиндирайте на висока скорост за 2 мин. трябва да се получи много гладка смес. Добавете разтопеното какаовото масло, като блиндирате още 1 минута. Изсипете върху основата на тортата във формата за торта и оставете във фризера за 30 мин. или докато сместа стегне добре.
Боровинков слой
- 1 чаена чаша кашу, накиснато за 4 часа
- 1/3 чаена чаша чист кленов сироп
- ¼ чаена чаша какаово масло
- 1/2 чаена чаша боровинки
- 1/3 чаена чаша пълномаслено кокосово мляко
- 1 ½ с.л ванилов екстракт
Начин на приготвяне
Добавете кашуто, кленовия сироп, боровинките, кокосовото мляко и ваниловия екстракт в блендер и блиндирайте на висока скорост за 2 мин., докато се получи много гладка смес. Добавете разтопеното какаово масло, като блиндирате още 1 минута. Изсипете върху шоколадовия слой и поставете във фризер за 30 минути или докато сместа стегне добре.
Малиново-лимонен слой
- 1 чаена чаша кашу, накиснато за 4 часа
- ¼ чаена чаша чист кленов сироп
- 1/4 чаена чаша какаово масло, настъргано
- 1/2 чаена чаша малини
- 1/4 чаена чаша пълномаслено кокосово мляко
- 2 с.л. лимонов сок
Начин на приготвяне
Добавете кашуто, кленовия сироп, малините, кокосовото мляко и лимоновия сок в блендер и блиндирайте на висока скорост за 2 мин., докато се получи много гладка смес. Добавете разтопеното какаово масло, като блиндирате още 1 минута. Изсипете малиновия слой и поставете във фризер за 4 часа или докато тортата се стегне напълно.
Сервиране
Извадете тортата от фризера. Оставете да се размрази за около 5 минути, след което извадете от формата за торта. Декорирайте с плодове и цветя.