Какво по-хубаво за Цветница от вкусен, ароматен и цветен десерт с плодове? Изключителната рецепта е за безглутенова веган торта от мастър класа на шеф Силвена Роу





Продукти за основата на тортата

¾ чаена чаша сурови бадеми

¾ чаена чаша настърган кокос

1/3 чаена чаша елда (накисната)

¾ чаена чаша меки фурми

3 с.л кленов сироп

Как да накиснем елдата:

Измийте добре елдата под течаща вода и отделете всички лоши парченца. Поставете измитата елда в стъклена или керамична купа и накиснете във вода. Добавете супена лъжица органичен ябълков оцет - (това помага за по-нататъшното разграждане на фитиновата киселина). Накиснете за 6 часа минимум и 8 часа максимум. Водата ще стане мътна. Изплакнете добре под течаща вода. Подсушете внимателно.



Как да приготвим основата на тортата

Сложете бадемите, кокосовите стърготини в блендера. Блиндирайте, докато се получат фини трохи, добавете останалите съставки и блиндирайте отново, докато се получи смес с лепкава консистенция. Оформете с ръце по дъното на формата. Формата трябва да е с падащо дънно 26 см.





Шоколадов слой

1 чаена чаша кашу, накиснато за 4 часа

¼ чаена чаша чист кленов сироп

щипка сол

¼ чаена чаша какаово масло

¼ чаена чаша сурово какао на прах

1/3 чаена чаша пълномаслено кокосово мляко

1 ½ с.л. ванилов екстракт

Начин на приготвяне

Добавете кашуто, солта, кленовия сироп, какаото, кокосовото мляко и ваниловия екстракт в блендера и блиндирайте на висока скорост за 2 мин. трябва да се получи много гладка смес. Добавете разтопеното какаовото масло, като блиндирате още 1 минута. Изсипете върху основата на тортата във формата за торта и оставете във фризера за 30 мин. или докато сместа стегне добре.

Боровинков слой

1 чаена чаша кашу, накиснато за 4 часа

1/3 чаена чаша чист кленов сироп

¼ чаена чаша какаово масло

1/2 чаена чаша боровинки

1/3 чаена чаша пълномаслено кокосово мляко

1 ½ с.л ванилов екстракт

Начин на приготвяне

Добавете кашуто, кленовия сироп, боровинките, кокосовото мляко и ваниловия екстракт в блендер и блиндирайте на висока скорост за 2 мин., докато се получи много гладка смес. Добавете разтопеното какаово масло, като блиндирате още 1 минута. Изсипете върху шоколадовия слой и поставете във фризер за 30 минути или докато сместа стегне добре.

Малиново-лимонен слой

1 чаена чаша кашу, накиснато за 4 часа

¼ чаена чаша чист кленов сироп

1/4 чаена чаша какаово масло, настъргано

1/2 чаена чаша малини

1/4 чаена чаша пълномаслено кокосово мляко

2 с.л. лимонов сок

Начин на приготвяне

Добавете кашуто, кленовия сироп, малините, кокосовото мляко и лимоновия сок в блендер и блиндирайте на висока скорост за 2 мин., докато се получи много гладка смес. Добавете разтопеното какаово масло, като блиндирате още 1 минута. Изсипете малиновия слой и поставете във фризер за 4 часа или докато тортата се стегне напълно.

Сервиране

Извадете тортата от фризера. Оставете да се размрази за около 5 минути, след което извадете от формата за торта. Декорирайте с плодове и цветя.