Цветница е един от най-обичаните християнски празници - символ на пролетта и новото начало. Той винаги е очакван с радост - и най-вече онези, които носят имена на цветя. За тях денят се превръща в двоен празник, "обсипан" със специални поздрави, красиви букети и топли пожелания.

На Цветница празник имат и редица популярни българки, доказали таланта и силата на духа си. Ето кои са те.

Лили Иванова – символът на българската сцена

Родена като Лиляна, тя превръща умалителното име „ Лили“ в символ на класа, устойчивост и неподражаем стил. Десетилетия наред името ѝ е не просто свързано с музиката, а с цяла епоха на в българската култура.

Интересното е, че както самото цвете лилия символизира чистота и силата, така и кариерата на изпълнителката е белязана от изключителна дисциплина и постоянство. Лили Иванова остава пример, че нежността и силата могат да съществуват в пълен синхрон.

Маргарита Хранова - златният глас на една епоха

Името Маргарита символизира искреност и топлина-точно като гласа на Маргарита Хранова. С нейните песни израстват поколения българи, а сценичното присъствие носи уют, с известна доза носталгия.

Многократно певицата е споделяла: "Винаги празнувам на Цветница - този прекрасен празник! С най-близките си хора.“

Камелия Тодорова - един многостранен талант

Тя е една от най-ярките личности в българската музика и култура, символ на талант и всеотдайност. През своята кариера успява да съчетае изключителен певчески талант с актьорско майсторство и сценично присъствие, което я прави многостранна и вдъхновяваща фигура.

Камелия Тодорова с гордост носи красивото си име - на цветето, символ на красота и съвършенство, но и на търпение и устойчивост.

Камелия – царицата на провокацията с аромат на цвете

Още една носителка на името Камелия - още една силна и открояваща се жена. От самото начало на своята кариера поп фолк певицата Камелия предизвиква със смелите и визии и откровен характер. И е доказателство, че Цветница не е само празник на нежността, но и на смелостта да бъдеш различен и да създаваш собствена история.

Фолк дивата е „огън момиче“ и е пример ,че можеш да си във перфектна форма дори и на 50-годишна възраст.

Цветана Манева - икона на българското кино

Актриса с изключителен талант и неподправена харизма, която пленява публиката както на театралната сцена, така и в киното. За поколения българи името на Цветана Манева е символ на професионализъм, отдаденост и любов към изкуството, а личността ѝ остава вдъхновение за всеки, който цени красотата и дълбочината на истинската актьорска игра.

Цветана Пиронкова – цвете с характер на шампион

Името „Цветана“ идва от цвят – символ на живот, енергия и ново начало. Точно такава е Цветана Пиронкова – тенисистката, която изненада света със своето участие на полуфинала на Уимбълдън.

Нейният път доказва, че зад едно „нежно“ име може да се крият изключителна устойчивост и борбен дух.

Цветелина Стоянова - пример за силата на духа

Тя е една от най-изявените гимнастички в последните години - световна шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика от 2014 г.

Нейната кариера и принос към българската художествена гимнастика остават вдъхновение за много млади спортисти. А личният ѝ живот е истински пример за силата на характера. И до днес тя остава вдъхновение за младите гимнастички и за всички, които ценят отдадеността и постоянството в преследването на мечтите.

Невена Цонева – младият глас на Цветница

Невена Цонева е от младото поколение артисти, които възкресяват традициите, но с едно съвременно звучене. Името ѝ е символ на здраве и сила, а характерът - на решителност и талант, които впечатляват дори извън пределите на България.

Както невенът издържа на всякакви условия и продължава да цъфти, така и Невена носи своят талант навсякъде, където се появи - от музикалното риалити до голямата сцена.

Невена Бозукова – символ на усмивка и вдъхновение

Цветница е не само имен ден, но символ на красотата в малките неща – нещо, което Невена Бозукова сякаш носи в себе си.

С лекотата, с която печели сърцата на зрителите, тя остава едно от най-обичаните лица в българското кино и театър.

Ивка Бейбе - младежкият устрем

Поп певицата и ифлуенсър Ива Иванова е сред имената ,които асоциираме с празника на красотата и пролетта-Цветница. С присъстващата си усмивка, чар и запомняща се енергия, тя превръща деня в празник, изпълнен с цветове и бурно настроение.