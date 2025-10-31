Попфолк дивата Камелия и певецът Мартин Светломиров гостуваха в ефира на „Преди обед“. Двамата представиха своето първо дуетно парче „Всички грехове“ на зрителите на bTV и разказаха историята зад създаването му. За професионалните възходи и падения и предизвикателствата на майчинството, певицата разкри повече подробности по време на раговора им.

Съвсем наскоро Камелия посрещна второто си дете - дъщеричка, на име Касия.

Въпреки всички задължения към родителството и кариерата си, тя остава оптимистична:

„Не е лесно, оказа се, че не е лесно. Но пък толкова път съм извървяла в желанието да ми се сбъдне, така че то се случи и сега колкото и да е трудно, е предизвикателство да го вървя този път.

Тя каза, че първородният ѝ син Баян не е изпитал ревност, а напротив - посрещнал е сестричката си с много любов. Камелия остава на мнение, че ревността зависи от родителите – от времето и вниманието, които дават на децата си. Водещите на предаването не пропуснаха да споменат и мъжа до нея, който е нейната най-силна упора.

Певицата откровено сподели, че с появата на второто си дете, тя не изпитва страхове, както с първото:

„Първото дете беше толкова чакано, толкова изстрадано, че аз се страхувах дори да го пипна в един момент! Опита, който натрупах с него ми дава предимство към второто дете.“

Тя допълни, че са взели решението да наемат жени, които да помагат в отглеждането на малчуганите, за да може тя да пътува и да работи, но и да бъде пълноценен родител.

Какво сподели тя за сурогатното майчинство – вижте в следващото видео.

