Феновете я познават само като Камелия. Радват се на гласа й, заради който дори Новак Джокович запя „Луда по тебе“. А когато имаш талант и си известен, личният живот също е под лупа. Камелия зарадва феновете си с новина – тя стана майка и на дъщеричка.

Българската поп‑фолк певица, актриса и телевизионна водеща, е родена на 10 януари 1971 г. в Чипровци. Трите й имена са Камелия Владимирова Вескова. А в дома й вече се смее и плаче малката Касия. "Да е здрава, щастлива и успешна малата сладурана" - честити й Азис. С поздравления се включиха и други звезди. Но как се стига до това щастие?

12 неуспешни инвитро процедури

Камелия и партньорът й имат 12 неуспешни инвитро опита, за да се сдобият с бебе. „“, разкрива Камелия в "Живот по действителен случай".

Желанието им да осиновят дете също не се сбъдва. Затова се решават на следващата стъпка – сурогатство. Така на бял свят се появява първо малкият Баян.

"Имаше моменти, в които мислехме да осиновим дете, но не се обадиха от програмата", разказа тя. "Преминах през много болка, страдание, надежда, отчаяние, разочарование. В един момент се мразех, после започнах да завиждам на жените", спомня си Камелия.

"После започнах да се обвинявам, после да се озлобявам. Излиза цяло море от емоции, всичко излиза на повърхността", допълва тя.

Децата на Камелия

Първороден син Баян

Камелия става майка за пръв път на 52‑годишна възраст ‒ това се случва около Великден 2023. Синът ѝ се казва Баян. Първоначално лицето на бебето е било скрито в постовете в социалните мрежи, показвани са само ръчичка или краче. По-късно Камелия публикува снимки, в които показва и лицето му.

Разбира се, тогава започват и въпросите - дали това е сурогатно майчинството, или осиновяване. А всъщност има ли нужда? Не е ли по-важна любовта и сърцата на това семейство, които в този момент преливат от щастие.

Година по-късно отбелязват рождения му ден с впечатляваща торта.

На втората годинка тортата е с банкноти. Почти всеки празник певицата отбелязва с кадри от семейното им ежедневие. Баян се появява и на сцената заедно с майка си. В родния си град Чипровци тя излезе, като носеше на ръце сина си.

„Най-голямото щастие е да пееш там, където си пораснал, с хората, които обичаш до себе си. Благодаря ви!“.



Две години по-късно - дъщеричка Касия

На 22 септември 2025 г. Камелия обяви, че семейството ѝ се е увеличило — те вече са четирима. Тя съобщи, че има дъщеричка, която носи името Касия. Новината беше изненадваща за фенове и близки от бранша.

„Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия. Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа Камелия, а емоционалните слова бяха придружени от снимка на семейството. На кадъра щастливата майка държи в прегръдките си новороденото бебе, до нея е партньорът ѝ, както и първородният им син.

Семейството е подготвено с детска стая, гардероб, и всичко необходимо за новороденото.

Камелия и Цветин – любов 27 години

Партньорът на Камелия се казва Цветин. Те са заедно над 27 години. С Цветин се познават от деца – тогава той е бил на 3, а тя - на 7 години. Дошъл да живее заедно с родителите си в Чипровци, като след това с години не се били виждали.

“Познавам го от дете, той живееше в съседния блок“, каза Камелия.

„Харесах го от пръв поглед“, заяви певицата за мига, в който го вижда за пръв път като вече пораснал мъж. Два пъти излизали, преди да се целунат и дори се чудила дали я харесва достатъчно, защото не е понечил по-рано.

Камелия и Цветин се женят тайно. Певицата съобщи новината навръх Цветница, преди няколко години, в пост, в който честити празника на любимия си.

Цветин помага активно в отглеждането на децата — сменя пелени, се грижи за сина им, когато Камелия е заета с участия.

