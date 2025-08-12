Певицата Невена Цонева и екс барабанистът на „Ку-ку Бенд“ Венелин Венков имат повод да почерпят. Двамата отбелязаха 18 години заедно като двойка. 38-годишната изпълнителка се обясни в любов на половинката си, наричайки го „моята сродна душа, любов и щастие“.

„18 години, които минаха като миг, изпълнен с толкова много живот, че думите не стигат да се опише. Пожелавам на всеки да изживее такава споделеност и взаимна подкрепа, да изпита щастието да бъде себе си, когато най-много се съмнява в същността си – да бъде приет - точно такъв какъвто е. Да бъде обичан и да обича със същата безмерна сила“, пише още певицата от Севлиево.

От любовта между Невена и Венелин се ражда синът им Александър, „който вече 8 години ни учи как да бъдем и родители, и деца. Ето на това му казвам любов!“, завършва публикацията Невена Цонева, добавяйки снимка със своята половинка в живота.

52-годишният музикант публикува същата снимка, добавяйки краткото: „Днес ставаме пълнолетни! Обичам те!“

Невена и Венелин имат дългогодишна връзка, която започва през 2007 г. Това, което ги обединява първоначално е музиката, а след това и любовта. Разликата във възрастта им е 14 години, но певицата е споделяла, че това никога не е бил проблем. На 27 септември 2016 г. се ражда и Александър – тяхното общо дете. Венков има дъщеря от брака си с норвежка – Паулина Венкова. Невена е мащеха на Паулина, а барабанистът отглежда момиченцето сам, тъй като майка й ги напуска, когато детето е едва на 3 месеца.

На 18 септември 2024 г. Невена и Венелин омъжиха вече порасналата Паулина. Този момент гордият баща отбеляза, пишейки в социалните мрежи „Голямото дете се омъжи“, показвайки снимка от подписването.

През март тази година Венелин имаше още един повод да се похвали – стана дядо за първи път. Дъщеря му Паулина го дари с внучка.

"Щастлив да се похваля! Може да ми викате дядо Венко“, написа музикантът във Фейсбук.

Припомняме, че през май месец миналата година Невена Цонева и Венелин Венков, които работят от дълги години като музиканти в емблематичната български група „Ку-ку Бенд“, обявиха, че я напускат. Той беше барабанист в бандата от над 30 години, а Цонева беше бек вокалистка.

Вижте във видеото какво още споделят двамата музиканти за "Ку-ку Бенд", музиката и родителството:

