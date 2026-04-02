Цветница е празникът, на който най-много хора празнуват имен ден в България. За 2025 година това са над 330 000 души. Освен познатите имена като Роза, Калина и Явор обаче, в статистическите архиви се крият някои наистина странни, редки и забравени имена, вдъхновени от българската флора.

Най-странните и екзотични имена, които официално празнуват на Цветница

„Зеленчуковите“ и плодовите имена

В миналото хората са кръщавали децата си на всичко, което ражда земята, за да бъдат плодовити и да имат храна. Днес тези имена звучат изключително странно. Някои от тях обаче все още съществуват. А това са:

Череша - НСИ отчита, че в България все още има малко над 100 дами с това име.

Ягода и Малина - преди са били популярни, днес са изключителна рядкост.

Гроздинка/Гроздан - свързани са с лозата; името е актуално и към днешна дата

Лимонка и Пъпеш - съществуват в по-старите регистри на ГРАО

Имена на растения

Тези имена са точно като растенията в природата. А звученето им е наистина екзотично. Според проучванията на доц. Петя Банкова от БАН много имена на цветя бавно изчезват и се заменят с чужди аналози. Сред най-странните и редки български имена са:

Фиданка - все още се носят от няколко хиляди жени в България, предимно от по-възрастното поколение.

- все още се носят от няколко хиляди жени в България, предимно от по-възрастното поколение. Хризантема, Циклама и Гладиола - изключително редки днес.

- изключително редки днес. Перуника и Детелин/Детелина

Трендафилка - старото име на розата

- старото име на розата Незабравка

Синчец, Нарцис

Преди години в статистическите извадки на редките имена в България изплуват буквални имена като Китка - носят го над 150 жени в България; и дори мъжкото име Пънчо - произлизащо от дърво.

Откъде идват странните имена?

Имената като Череша, Лимонка, Салатка, Телефонка и т.н. могат да бъдат открити чрез ГРАО (Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“). Институцията пази персоналните данни на абсолютно всички българи - живи и починали. Често източник на екзотични и забравени имена са старите регистри и телефонни указатели.

В България има невероятни имена, които са се родили от чист хумор, политически ентусиазъм, любов към природата или просто от грешка при вписването от някой чиновник в общината.

В миналото, когато раждаемостта е била висока, а смъртността голяма, хората са вярвали, че ако кръстят детето си на нещо „просто“ и земно, то ще оцелее и ще е здраво. Когато в българското село са навлизали новите технологии, хората са били толкова впечатлени, че са кръщавали децата си на тях. Така се появяват имена като Телефонка, Радио, Трактор, Ламби и Касиерка. Науката, която изучава имената, се казва ономастика.

Цветница празнуват най-много хора в България

През последните години броят на празнуващите варира между 330 000 и 360 000 души. Така по брой именици Цветница изпреварва дори Ивановден и Гергьовден.

През 2025 година най-често срещаните имена в България при мъжете и жените са Георги - 138 653 и Мария - 99 335, по данни на НСИ. След тях остават Иван и Елена. При новородените през изминалата година 666 момчета се казват Александър, а 472 момичета – София.