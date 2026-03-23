През 2026 година Цветница се отбелязва на 5 април (неделя). Празникът винаги се пада в неделята преди Великден и е подвижен според православния календар. Но какво всъщност символизира Цветница и какво да сложим на трапезата? 

Цветница е сред най-светлите християнски празници. Той отбелязва тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим. Хората го посрещат с палмови клонки като символ на почит и радост. В българската традиция палмовите клонки са заменени с върбови, които символизират пролетта, новия живот и възраждането. След влизането си в града Исус Христос изцелява много болни хора. Клонките пък били осветени за здраве.  

Кой празнува на Цветница?

На този ден имен ден имат всички, чиито имена са свързани с растения и цветя. Това прави празника един от най-масовите имени дни в България.

По-известните от тях са:

  • Ангелина
  • Божура
  • Виолета
  • Върбан
  • Грозданка
  • Дафина
  • Детелина
  • Жасмина
  • Здравка
  • Иглика
  • Камелия
  • Лилия
  • Маргарита
  • Малина
  • Невена
  • Роза
  • Росица
  • Теменужка
  • Цветанка
  • Явор
  • Ясен

Лазарки, Лазаровден и кумичене

Цветница е тясно свързана с Лазаровден. Лазарките - млади момичета, обикалят домовете, пеят обредни песни и благославят за здраве и плодородие.

На самата Цветница се извършва обичаят кумичене, който е един от най-важните момински ритуали:

  • Момичетата сплитат венчета от върба и цветя.
  • Отиват до река или течаща вода.
  • Пускат венчетата си по течението.
  • Наблюдават кое венче ще изпревари останалите.

Смята се, че момичето, чието венче е първо, ще се омъжи най-рано. То става „кумица“ – водачка на групата, която се ползва с уважение и често води хорото и празничните събирания. Кумиченето е свързано с гадаене за бъдещето, любовта и задомяването и има силна символика – водата олицетворява живота, а венецът – младостта и съдбата.

Венци и цветя

Хората сплитат венци от върба и зеленина:

  • Носят ги на главите си за здраве.
  • Окачват ги на вратите.
  • Пазят ги през годината като защита.

Трапеза

Празникът се пада по време на Великденските пости, затова храната е постна, но богата. Позволява се обаче риба.

Приготвят се:

  • Риба
  • Сарми, боб, пълнени чушки
  • Обреден хляб
  • Ястия с коприва, лапад и спанак.

Постната супа от коприва е един от най-полезните и добри избори за трапезата на празника.

Вярвания и забрани

  • Не се върши тежка работа.
  • Не се пере и шие.
  • Времето на Цветница предсказва годината.
  • Смята се, че желанията, направени на този ден, могат да се сбъднат.
