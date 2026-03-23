През 2026 година Цветница се отбелязва на 5 април (неделя). Празникът винаги се пада в неделята преди Великден и е подвижен според православния календар. Но какво всъщност символизира Цветница и какво да сложим на трапезата?
Цветница е сред най-светлите християнски празници. Той отбелязва тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим. Хората го посрещат с палмови клонки като символ на почит и радост. В българската традиция палмовите клонки са заменени с върбови, които символизират пролетта, новия живот и възраждането. След влизането си в града Исус Христос изцелява много болни хора. Клонките пък били осветени за здраве.
Кой празнува на Цветница?
На този ден имен ден имат всички, чиито имена са свързани с растения и цветя. Това прави празника един от най-масовите имени дни в България.
По-известните от тях са:
- Ангелина
- Божура
- Виолета
- Върбан
- Грозданка
- Дафина
- Детелина
- Жасмина
- Здравка
- Иглика
- Камелия
- Лилия
- Маргарита
- Малина
- Невена
- Роза
- Росица
- Теменужка
- Цветанка
- Явор
- Ясен
Лазарки, Лазаровден и кумичене
Цветница е тясно свързана с Лазаровден. Лазарките - млади момичета, обикалят домовете, пеят обредни песни и благославят за здраве и плодородие.
На самата Цветница се извършва обичаят кумичене, който е един от най-важните момински ритуали:
- Момичетата сплитат венчета от върба и цветя.
- Отиват до река или течаща вода.
- Пускат венчетата си по течението.
- Наблюдават кое венче ще изпревари останалите.
Смята се, че момичето, чието венче е първо, ще се омъжи най-рано. То става „кумица“ – водачка на групата, която се ползва с уважение и често води хорото и празничните събирания. Кумиченето е свързано с гадаене за бъдещето, любовта и задомяването и има силна символика – водата олицетворява живота, а венецът – младостта и съдбата.
Венци и цветя
Хората сплитат венци от върба и зеленина:
- Носят ги на главите си за здраве.
- Окачват ги на вратите.
- Пазят ги през годината като защита.
Трапеза
Празникът се пада по време на Великденските пости, затова храната е постна, но богата. Позволява се обаче риба.
Приготвят се:
- Риба
- Сарми, боб, пълнени чушки
- Обреден хляб
- Ястия с коприва, лапад и спанак.
Постната супа от коприва е един от най-полезните и добри избори за трапезата на празника.
Вярвания и забрани
- Не се върши тежка работа.
- Не се пере и шие.
- Времето на Цветница предсказва годината.
- Смята се, че желанията, направени на този ден, могат да се сбъднат.
