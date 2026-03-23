През 2026 година Цветница се отбелязва на 5 април (неделя). Празникът винаги се пада в неделята преди Великден и е подвижен според православния календар. Но какво всъщност символизира Цветница и какво да сложим на трапезата?

Цветница е сред най-светлите християнски празници. Той отбелязва тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим. Хората го посрещат с палмови клонки като символ на почит и радост. В българската традиция палмовите клонки са заменени с върбови, които символизират пролетта, новия живот и възраждането. След влизането си в града Исус Христос изцелява много болни хора. Клонките пък били осветени за здраве.

Кой празнува на Цветница?

На този ден имен ден имат всички, чиито имена са свързани с растения и цветя. Това прави празника един от най-масовите имени дни в България.

По-известните от тях са:

Ангелина

Божура

Виолета

Върбан

Грозданка

Дафина

Детелина

Жасмина

Здравка

Иглика

Камелия

Лилия

Маргарита

Малина

Невена

Роза

Росица

Теменужка

Цветанка

Явор

Ясен

Лазарки, Лазаровден и кумичене

Цветница е тясно свързана с Лазаровден. Лазарките - млади момичета, обикалят домовете, пеят обредни песни и благославят за здраве и плодородие.

На самата Цветница се извършва обичаят кумичене, който е един от най-важните момински ритуали:

Момичетата сплитат венчета от върба и цветя.

Отиват до река или течаща вода.

Пускат венчетата си по течението.

Наблюдават кое венче ще изпревари останалите.

Смята се, че момичето, чието венче е първо, ще се омъжи най-рано. То става „кумица“ – водачка на групата, която се ползва с уважение и често води хорото и празничните събирания. Кумиченето е свързано с гадаене за бъдещето, любовта и задомяването и има силна символика – водата олицетворява живота, а венецът – младостта и съдбата.

Венци и цветя

Хората сплитат венци от върба и зеленина:

Носят ги на главите си за здраве.

Окачват ги на вратите.

Пазят ги през годината като защита.

Трапеза

Празникът се пада по време на Великденските пости, затова храната е постна, но богата. Позволява се обаче риба.

Приготвят се:

Риба

Сарми, боб, пълнени чушки

Обреден хляб

Ястия с коприва, лапад и спанак.

Постната супа от коприва е един от най-полезните и добри избори за трапезата на празника.

Вярвания и забрани

Не се върши тежка работа.

Не се пере и шие.

Времето на Цветница предсказва годината.

Смята се, че желанията, направени на този ден, могат да се сбъднат.

