Ожениха ли се Киану Рийвс и Александра Грант? Слуховете за тайната им сватба разпалиха любопитството на феновете по цял свят. Дългогодишната връзка на холивудския актьор и художничката винаги е била обект на интерес, но този път спекулациите достигнаха своя връх.

И докато всички се надяваха да видят любимата двойка пред олтара, представител на актьора разсея мистерията, съобщава People. "Това не е вярно", казва той пред изданието. "Те не са женени."

Историята на Киану Рийвс и Александра Грант е като излязла от роман. Двама творци, които се срещат, работят заедно и любовта им разцъфтява постепенно, далеч от светлините на прожекторите. Двамата направиха публичния си дебют като двойка през ноември 2019 г. От момента, в който това се случи, те се превърнаха в една от най-обичаните двойки в Холивуд. Спокойствието, взаимната подкрепа и истинската им обич са вдъхновение за мнозина, а слуховете за тайна сватба отново насочиха вниманието към тях.

Истината зад слуховете за брака на Киану

На фона на слуховете за таен брак, представител на Киану Рийвс опроверга спекулациите.

Двамата направиха своя публичен дебют като двойка през ноември 2019 г.

Източник, близък до двойката, сподели, че това е най-забавната и позитивна връзка, в която актьорът някога е бил.

През последните седмици медиите разпространиха информация, че Киану Рийвс и Александра Грант са се оженили тайно. Феновете с нетърпение очакваха потвърждение. Представител на актьора разсея слуховете, заявявайки, че това не е вярно.

Къде се запознават Киану и Александра?

За разлика от много холивудски двойки, чиито пътища се пресичат на снимачната площадка, Киану и Александра се срещат благодарение на общите си интереси. Първата им съвместна работа е по книгата „Ода на щастието“ от 2011 г., където Рийвс е автор, а Грант е илюстратор.

От това творческо партньорство се заражда дълбоко приятелство, което по-късно прераства в любов. Публичният им дебют като двойка беше чак през ноември 2019 г. на гала вечер в Лос Анджелис, близо десетилетие след първата им среща.

Киану и Александра са си взаимно вдъхновение и подкрепа

Едно от най-впечатляващите неща във връзката на Киану и Александра е взаимната подкрепа, която си оказват. В интервю за Грант споделя, че връзката им е дошла в точния момент от живота й, когато вече е изградила собствена кариера.

„Чувствам се много уверена във връзката на червения килим. Чувствам се уверена само в нея“, признава тя.

Според нея, те взаимно се насърчават да поемат по нови пътища и да се развиват. Източник, близък до двойката, потвърждава, че Рийвс е „много щастлив“ с Грант, описвайки връзката им като „най-забавната и позитивна“, в която той някога е бил.

Тайните на щастливата връзка

Слуховете за сватба може и да са неверни, но това не прави любовта им по-малко силна. Напротив, тя доказва, че истинската близост и щастие не се нуждаят от официални документи. За разлика от звездите, които споделят всяка своя стъпка, Киану и Александра са избрали да запазят връзката си далеч от прожекторите, наслаждавайки се на тихи моменти заедно. Тя пътува с него по време на снимки и го подкрепя във всеки аспект от живота му, показвайки, че истинската любов се крие в малките жестове.

"Тя е очарователна, мила, грижовна и забавна. Тя има свой собствен живот и кариера, но също така много подкрепя този на Киану", споделя още източникът на изданието.

