Ожениха ли се Киану Рийвс и Александра Грант? Слуховете за тайната им сватба разпалиха любопитството на феновете по цял свят. Дългогодишната връзка на холивудския актьор и художничката винаги е била обект на интерес, но този път спекулациите достигнаха своя връх.

И докато всички се надяваха да видят любимата двойка пред олтара, представител на актьора разсея мистерията, съобщава People. "Това не е вярно", казва той пред изданието. "Те не са женени."

Историята на Киану Рийвс и Александра Грант е като излязла от роман. Двама творци, които се срещат, работят заедно и любовта им разцъфтява постепенно, далеч от светлините на прожекторите. Двамата направиха публичния си дебют като двойка през ноември 2019 г. От момента, в който това се случи, те се превърнаха в една от най-обичаните двойки в Холивуд. Спокойствието, взаимната подкрепа и истинската им обич са вдъхновение за мнозина, а слуховете за тайна сватба отново насочиха вниманието към тях.

Истината зад слуховете за брака на Киану 

  • На фона на слуховете за таен брак, представител на Киану Рийвс опроверга спекулациите.

  • Двамата направиха своя публичен дебют като двойка през ноември 2019 г.

  • Източник, близък до двойката, сподели, че това е най-забавната и позитивна връзка, в която актьорът някога е бил.

 

През последните седмици медиите разпространиха информация, че Киану Рийвс и Александра Грант са се оженили тайно. Феновете с нетърпение очакваха потвърждение. Представител на актьора разсея слуховете, заявявайки, че това не е вярно. 

Къде се запознават Киану и Александра? 

За разлика от много холивудски двойки, чиито пътища се пресичат на снимачната площадка, Киану и Александра се срещат благодарение на общите си интереси. Първата им съвместна работа е по книгата „Ода на щастието“ от 2011 г., където Рийвс е автор, а Грант е илюстратор.

От това творческо партньорство се заражда дълбоко приятелство, което по-късно прераства в любов. Публичният им дебют като двойка беше чак през ноември 2019 г. на гала вечер в Лос Анджелис, близо десетилетие след първата им среща.

Киану и Александра са си взаимно вдъхновение и подкрепа

Едно от най-впечатляващите неща във връзката на Киану и Александра е взаимната подкрепа, която си оказват. В интервю за Грант споделя, че връзката им е дошла в точния момент от живота й, когато вече е изградила собствена кариера.

„Чувствам се много уверена във връзката на червения килим. Чувствам се уверена само в нея“, признава тя.

Според нея, те взаимно се насърчават да поемат по нови пътища и да се развиват.  Източник, близък до двойката, потвърждава, че Рийвс е „много щастлив“ с Грант, описвайки връзката им като „най-забавната и позитивна“, в която той някога е бил.

Тайните на щастливата връзка

Слуховете за сватба може и да са неверни, но това не прави любовта им по-малко силна. Напротив, тя доказва, че истинската близост и щастие не се нуждаят от официални документи. За разлика от звездите, които споделят всяка своя стъпка, Киану и Александра са избрали да запазят връзката си далеч от прожекторите, наслаждавайки се на тихи моменти заедно. Тя пътува с него по време на снимки и го подкрепя във всеки аспект от живота му, показвайки, че истинската любов се крие в малките жестове.

"Тя е очарователна, мила, грижовна и забавна. Тя има свой собствен живот и кариера, но също така много подкрепя този на Киану", споделя още източникът на изданието. 

