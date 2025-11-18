„Мечтая за семейство, в което присъствието е нормалност, а не липса“, споделя Дафин Паскалев в специално интервю за Ladyzone.bg. Това е една от най-големите мечти на Дафин Паскалев – млад мъж, познат от предаването „Аз обичам България“, който по професия е учител, а по призвание е вдъхновител.

За него тези думи не са просто клише. Те са реванш към миналото и дори повече. Дафин е израснал в дом за деца, лишени от родителски грижи, което го принуждава да търси своята стойност и да строи своя път от нулата. В откровено интервю той разказва как липсата в живота може да се превърне в сила, а не в омраза и как е намерил призванието си да дава на децата това, което той дълго време е търсил – подкрепа и вяра в себе си.

Снимка: bTV, Олег Попов

Празнотата, която калява и изгражда

Снимка: bTV, Олег Попов

Дафин описва себе си си с три думи: „музикален, любознателен, енергичен“. Но зад тази жизненост се крие една постоянна борба, породена от израстването в дом за деца, лишени от родителски грижи. Но вместо да се оплаква от хората, той говори за най-големия си учител – отсъствието.

„Родителите ми практически не са били фактор в живота ми и единственото, което реално съм чувствал към тях, е липсата им. Тази празнина ме караше дълги години да търся доказателства за собствената си стойност на всяка цена“, разказва той.

Това търсене за малко не му струва твърде скъпо. Той разказва за най-ценния, макар и болезнен, урок.

„Понякога правех избори, които не бяха в мой интерес, само защото исках да почувствам принадлежност или одобрение“, признава Дафин.

Една конкретна ситуация му показва болезнено ясно, че този стремеж може да го заведе до място, където губи себе си. Точно този момент го „събужда“. Разбра, че ако сам не определя цената си, никой няма да го направи вместо него.

Този житейски урок не идва от някого, а именно от „отсъствието на хора“ в живота му. Липсата на родители не го разбива на малки пърченца, а го е формира, принуждавайки го да развие самостоятелност, устойчивост и силно усещане за собствен път.

Три дипломи и една голяма мечта на човека израснал в институции

Снимка: Дафин Паскалев

Преди да стане учител, детската мечта на Дафин е да „спасява света“ като полицай или пожарникар. Но на 10 години, повлиян от своите учители, той преоткрива своето призвание.

„Бях решен, че искам да стана начален учител, защото вярвам, че това е професия, която може да окаже много голямо влияние в развитието и правилното насочване на децата, които са бъдещето на всяко общество“, казва Дафин.

За да постигне тази цел и да се интегрира успешно, той знаел, че трябва да инвестира в себе си. Това го води до впечатляващия резултат – три висши образования. Първоначалната му идея е била да се върне в дома за сираци като социален работник и да промени системата, но ниското заплащане го възпира.

„Живеейки в дом за деца лишени от родителски грижи, още от ранна детска възраст ми се наложи да разбера, че единственото нещо, което мога да направя за себе си, е да вложа всичко, за да развия достатъчно умения и да придобия всестранни знания“, разказва той.

Мисията на Дафин Паскалев

След като завършва, Дафин решава да работи с деца. Въпреки че е опитвал да започне в големите градове, съдбата го отвежда в ОУ „Васил Левски“ в село Шумата.

„Признавам си, че до този момент нямах идея за съществуването на това село... Освен това смятам, че независимо от това къде живеят и растат децата, всички те имат едни и същи потребности и трябва да имат шанс да се развиват“, споделя той.

Най-ценният урок, който Дафин носи от детството си, и който иска да предаде на своите ученици, е съвършено лесен: „Да не се отказват, дори когато е трудно, и винаги да се отнасят с доброта към другите“.

Нови мечти – дом, семейство и…

Когато не е в класната стая, Дафин се отдава на страстта си от детството – музиката и българския фолклор. Той намира щастието и презареждането си като певец в местен ансамбъл и член на танцов клуб. След като е постигнал известна сигурност и мечтаната работа, мечтите му са свързани с развитие и семейство.

„Искам да намеря някого, с когото да градим дом, а не да съжителстваме. Мечтая за семейство, в което присъствието е нормалност, а не липса...“, завършва откровено Дафин.

Можете да разберете повече за Дафин Паскалев от видеото тук:

