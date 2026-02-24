Кралят на попфолка Азис разкри как изглеждат новите му гърди, след като се подложи на естетична операция. Певецът постави 600 кубика импланти в гърдите си.

„Ето ги гърдите, които ще са за показване поне след месец. Ама аз нали нямам търпение“, пише Азис към снимките, които сподели в Инстаграм профила си.

„В момента са отекли и много неестествени, но скоро ще са ТОП!“, не крие вълнението си той.

Изпълнителят разкри детайли около интервенцията, като сподели, че количеството на имплантите – по 300 на всяка гърда.

„Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди“, пише развълнувано той в социалните мрежи, показвайки, че не се страхува да експериментира с пластичната хирургия.

Припомняме, че само преди броени дни Азис шокира всички с новината, че е казал заветното „Да“ на партньора си по време на престоя си в САЩ. В предния си пост певецът заяви, че докторът сбъдва негова мечта.

"Постави ми МЪЖКИ, подчертавам МЪЖКИ, гръдни импланти. 600 кубика. По 300 на гърда. Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди. В началото ще са извън нормата, големи, но с времето ще спаднат и ще се наместят“, написа тогава Азис.

Вижте ексклузивно интервю с Азис в следващото видео:

