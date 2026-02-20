Кралят на попфолка Азис отново прикова вниманието, подлагайки се на нова естетична операция. Певецът постави 600 кубика импланти в гърдите си.
Само преди броени дни Азис шокира всички с новината, че е казал заветното „Да“ по време на престоя си в Америка. Преди феновете му да успеят да разнищят мистерията около тайната сватба, той излезе с нова порция изненади, свързани с драстична промяна в неговия външен вид.
Спортна визия с 600 кубика силикон
Изпълнителят разкри детайли около интервенцията, като сподели, че общото количество на имплантите е 600 кубика – по 300 на всяка гърда.
„Вече ще съм с красиво подчертани, спортни гърди“, пише развълнувано той в социалните мрежи, показвайки, че не се страхува да експериментира с модерната пластична хирургия.
Азис не крие, че първоначалният резултат може да изглежда малко необичаен за околните. По негови думи, в началото гърдите ще бъдат „извън нормата“ и ще изглеждат по-големи от очакваното. Той успокои почитателите си, че това е нормален процес – с времето отокът ще спадне, а имплантите ще се „наместят“ в тялото му, за да придобият желаната естетична форма.
Какво следва?
Феновете на певеца вече тръпнат в очакване да видят крайния резултат и първите кадри след възстановяването. За момента Азис не дава подробности за това как преминава следоперативният период, но обещава скоро да сподели още информация за своето състояние и за това как тялото му приема новата промяна.
