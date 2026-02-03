"Атижа е една от най-близките ми приятели и с нея взривихме Маями!" - това споделя фолк певецът Азис в неизлъчвани кадри от интервюто му за COOLt. Само преди няколко дни изпълнителят изненада последователи и фенове с новината, че се е омъжил в САЩ. Негова компания в Щатите беше и Атижа - също част от музикалните среди и участничка в риалити формат. Но какви точно са техните отношения?

"Просто беше страшно. Аз си мисля, че американците са виждали всичко. Смятах, че не можеш да ги изненадаш, не можеш да ги стреснеш. След като са виждали Ким, Кардашиян, Бианка Ченсори и и така нататък, не могат да бъдат изненадани. Огрешал съм!"

Азис и Атижа предизвикват наистина голям интерес, докато се разхождат по улиците на Маями. Атрактивният външен вид и на двамата няма как да не бъде забелязан. Атижа носи обувки със супер високи токове и платформи, а косата й е прибрана на стегната плитка. Като визия, тя доста наподобява Ким Кардашиян и Бианка Ченсори - съпругата на Йе (Кание Уест). Ченсори обикновено се появява на събития с изключително провокативно облеко, когато изобщо има такова - прилепнал червен латексов гащеризон или гола рокля.

Снимка: Атиджа Барзев

Самата Атижа сподели, че често чува от познати колко много прилича на Ким Кардашиян. Определението, че е българската версия на американската риалити звезда с арменски произход, я забавлява искрено.

"Американците, когато видяха Атижа с огромни стриптийз обувки със стъклена платформа и стъклени токове, над 20 см, и вървяхме ръка за ръка, нямаше човек, който да не извади телефона си и да не снима.



Какво още сподели за отношенията на двамата Азис - гледайте във видеото.

Артистът разкри в ефира на bTV, че венчавката му в Съединените американски щати е била в особено тесен кръг - трима души - двамата кумове на двойката и Виолета Стайкова, която е била свидетел. Въпреки че е далеч от своите най-близки хора, своето семейство, певецът признава, че щастието му е зарадвало всички.

На въпроса дали ще промени името си след тази голяма крачка, Азис само загатва: "Може би вече е променено."

