Кралят на попфолка Азис и певицата Атижа направо "подпалиха" улиците на Маями, след като използваха естествения декор на американския град, за да заснемат провокативна фотосесия.

Азис сподели към кадрите в социалните мрежи, че хората буквално са се разпищяли, че това са самите Кание Уест и Бианка Ченсори, когато са ги видели.

"Разходка по улиците на Маями, докато хората около нас снимат и пищят: Кание Уест и Бианка Ченсори. Някои дори влязоха в словесен спор дали това е Ким или Бианка", споделя Азис към горещите снимки.

"Истината е, че дори на “Ocean drive”, хората не бяха виждали всичко. Очаквайте видео!", не крие вълнението си изпълнителят в социалните мрежи.

"Аз мога да си позволя да правя каквото си искам и не ме е срам" - това заяви в края на миналата година попфолк изпълнителят пред Петя Дикова по време на гостуването си в COOLt.

"Няма нищо по-хубаво от това да изразяваш свободно себе си. Мога да се смея, мога да плача и да играя кючек. А мога и народни танци, май", допълни още той.
Певецът разкри, че никога не е играл роля в живота си. Винаги е следвал сърцето си, извън фалша и преструвките. Изразявал е себе си смело и свободно - без да се страхува от своята артистична чувствителност.

Същевременно Атижа споделя, че често чува от познати колко много прилича на Ким Кардашиян. А определението, че е българската версия на американската риалити звезда с арменски произход, я забавлява искрено. Факт е, че Атижа и Ким Кардашиян си приличат – ефект, който обаче не е бил търсен от нея.

„Не аз съм определила как да изглеждам физически, а природата. Както и мама, и татко са избрали къде да се родя и да живея”, признава с усмивка Атиджа.

Домът й е в САЩ, където родителите й, които са българи от района на град Гоце Делчев, емигрират преди години. В Ню Йорк баща й развива ресторантьорски бизнес, с който на този етап Атиджа и брат й са пряко ангажирани. Полученото образование в Щатите й помага да върши всичко с вещина и знания.

