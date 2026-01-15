Кралят на попфолка Азис и певицата Атижа направо "подпалиха" улиците на Маями, след като използваха естествения декор на американския град, за да заснемат провокативна фотосесия.

Азис сподели към кадрите в социалните мрежи, че хората буквално са се разпищяли, че това са самите Кание Уест и Бианка Ченсори, когато са ги видели.

"Разходка по улиците на Маями, докато хората около нас снимат и пищят: Кание Уест и Бианка Ченсори. Някои дори влязоха в словесен спор дали това е Ким или Бианка", споделя Азис към горещите снимки.

"Истината е, че дори на “Ocean drive”, хората не бяха виждали всичко. Очаквайте видео!", не крие вълнението си изпълнителят в социалните мрежи.

"Аз мога да си позволя да правя каквото си искам и не ме е срам" - това заяви в края на миналата година попфолк изпълнителят пред Петя Дикова по време на гостуването си в COOLt.

"Няма нищо по-хубаво от това да изразяваш свободно себе си. Мога да се смея, мога да плача и да играя кючек. А мога и народни танци, май", допълни още той.