Азис отново привлече вниманието на последователите си с изненадваща публикация в Instagram. Кралят на попфолка сподели романтични кадри от столицата, на които присъства и неговия съпруг. „Доведох си го“, лаконично озаглави кадрите.

Попфолк певецът показа вечерно излизане със своята половинка. На първите снимки виждаме двойката пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, а в следващите - интимна вечеря в красив ресторант. Артистът не пропусна да документира и цветната им трапеза, отрупана с различни традиционни ястия.

Няма как да не забележим и чинията с кебапчета и кюфтета пред половинката му - любими ястия на няколко поколение българи. Последната снимка в публикацията му вероятно е препратка точно към това:

Снимка: instagram.com/azis_online_new/

Само за час публикацията му събра над 10 хиляди харесвания, както и множество коментари. Феновете на Азис не скриха вълнението си от факта, че той е довел любовта у дома.

Какво ще му покаже певецът от София, предстои да разберем.

Интимна церемония в Америка

Припомняме, че поп-фолк звездата тайно сключи брак във Флорида, САЩ. Щастливата новина сподели с последователите си с романтична снимка с брачни халки на фона на няколко американски флага.

Няколко дни по-късно той публикува и снимки с мъжа до себе си, което потвърди връзката им пред феновете. Кадрите ги показаха щастливи и усмихнати - „току-що женени“!

В интервю пред Петя Дикова за предаването CoolT той сподели, че сватбата е била в много тесен кръг - двамата младоженци, двама кумове и един свидетел.

Повече за американската венчавка на обичания изпълнител - вижте в следващото видео.

