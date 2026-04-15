Преди 12 години на сцената на „Гласът на България“ се появи млад артист с мечта и безкомпромисна вяра в музиката. През 2026г. той се завръща, но този път от другата страна на сцената – като треньор.

Новият сезон на обичания музикален формат по bTV поднася своята голяма изненада на феновете на предаването – треньор, който идва с характер, музикални умения и присъствие, които трудно могат да бъдат сбъркани. MEDI заема мястото си в треньорския състав на 12-ия сезон на „Гласът на България“ и носи със себе си не просто успех, енергия и професионализъм, а история, която продължава да се пише.

Завършил Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, MEDI превръща музиката в съдба. Днес той е сред най-разпознаваемите имена на съвременната българска сцена – с десетки хитове, милиони гледания и участия зад гърба си, изпълнителят успява да спечели публиката със своята емоция, характерен глас и неподправена искреност. Тази година MEDI събра хиляди фенове на своя голям концерт на 8 март - напълно разпродадена зала и вечер, превърнала се в едно от най-ярките музикални събития на годината.

Зад този успех стои не само уникален артист, но и музикален продуцент. Със своя собствен музикален лейбъл MEDI активно развива и подкрепя ново поколение млади таланти – мисия, която започва именно от сцената на „Гласът на България“.

Тази година той се завръща там, където всичко започва, за да открие следващия голям глас на България и да помогне на новите артисти да направят първата си крачка към голямата сцена. Защото знае как „звучи“ началото и как се изгражда успехът.

12-ият сезон на „Гласът на България“ ще посрещне на своята сцена талантливи артисти, които със своето присъствие и лични истории ще покажат една вдъхновяваща и жива съвременна България, за която всички мечтаем. На сцената ще се качат модерни, силни и атрактивни участници, които заедно с треньорите ще разказват истории чрез музика, ще се забавляват, ще тръпнат в очакване и ще разкриват музикалното бъдеще на България – така, както се случва само на сцената на „Гласът на България“.

Едно е сигурно – тази есен гласовете ще звучат по-силно от всякога. Все още има време всички, които мечтаят да стъпят на сцената на шоуто, да се запишат за кастинг на btv.bg и да направят първата си крачка към големия шанс.