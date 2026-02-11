Актрисата Шарън Стоун обяви, че обмисля да напусне САЩ, пише DPA.

Към момент тя е в Австрия, където на 12 февруари ще участва в традиционния Виенски оперен бал, по покана на предприемача от сладкарския бизнес Карл Гушлбауер.

Шарън Стоун, която е активна в социални и политически каузи, каза пред журналисти, че за родината й ремената са сложни, имайки предвид настоящата ситуация в САЩ.

„Определено търся място извън страната“, сподели тя. Една от държавите, към която има голям интерес, е Франция.

Холивудската звезда посети сладкарската фабрика на домакина си Гушлбауер, която се намира в Санкт Вилибалд. Стоун каза, че се наслаждава на сладкишите, но умерено - позволява си по малко тъмен шоколад всеки ден.

Снимка: Getty Images

Тя разкри, че на бала ще бъде със специално ушита за нея рокля, дело на италианския дизайнер Валентино. Припомняме, че той почина през януари, тази година.

Поканата към актрисата е стратегически ход за връщане на интереса към Виенския оперен бал след смъртта на строителния магнат Рихард Лугнер - Мьортел, който почина през август 2024 г. Дълги години бизнесменът и популярна фигура във виенското общество беше известен с това, че кани американски знаменитости - от Джейн Фонда до Ким Кардашиян, да го съпровождат на бала, предизвиквайки с това широк медиен интерес, припомня DPA.

