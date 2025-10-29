Джъстин Трюдо най-накрая потвърди, че e във връзка с поп звездата Кейти Пери. След месеци на спекулации и неясни папарашки снимки, политикът се появи, хванат за ръка с певицата в Париж, за да отбележат заедно нейния 41-ви рожден ден.

Оказва се обаче, че Джъстин съвсем не е единственият в семейството, който влиза в романтични отношения със знаменитости. Неговият баща, Пиер Трюдо също е имал любовни авантюри с известни и бляскави жени.

Кой е Пиер Трюдо

Роденият пре 1919 г. политик заема поста министър-председател на Канада в два несъвпадащи мандата. И преди да се ожени през 1971 г. за майката на Джъстин - Маргарет Синклер, той става известен с връзките си с холивудски звезди от ранга на Барбра Стрейзънд и Ким Катрал.

Барбара Стрейзънд

Началото на първия мандат на Пиер Трюдо през 1968 г. съвпада с кратка, но шумна връзка с Барбра Стрейзънд. Тогава 50-годишният Пиер среща 27-годишната актриса на премиерата на филма ѝ „Забавно момиче“. В мемоарите си „My Name is Barbra“ звездата си спомня, че го забелязала и казала на приятел: „С такъв мъж бих искала да излизам.“

И добавя: „Трюдо беше много елегантен, интелигентен, интензивен... нещо като комбинация между Алберт Айнщайн и Наполеон (само че по-висок). И вършеше важна работа. Бях очарована.“

Въпреки бурния роман, в който министър-председателят и актрисата често прекосяват границата между САЩ и Канада, Барбра признава, че скоро се почувствала „леко уплашена от интензивността на връзката“ и слага край. Все пак двамата остават близки приятели повече от 30 години – до смъртта на Трюдо през 2000 г.

Ким Катрал

В характерния стил на Саманта Джоунс, Ким Катрал, която е с 37 години по-млада от политика, просто му се обажда по телефона. В интервю за списание Maclean’s тя казва: „Запитах се: "Как се уговаря среща с министър-председател?“. И просто реших да поема инициативата.

„Той е мечтаният кавалер - много чаровен, мил и истински джентълмен,“ споделя още Ким за Пиер, въпреки че връзката им не дълготрайна.

Марго Кидър

Марго Кидър става известна с ролята на Лоис Лейн във филмите за Супермен от 70-те и 80-те години на миналия век. Тя също има кратък романс с Трюдо по време на развода му със съпругата Маргарет. Твърди се, че двамата се запознават на вечеря и се сближават заради общите си политически възгледи.

Лиона Бойд

Пиер има и осемгодишна връзка с Лиона Бойд. „Много държах на Пиер, но не бях напълно влюбена в него,“ признава известната класическа китаристка пред Ottawa Citizen. Разкрива дори, че е написала песен за него в кънтри стил, която обаче така и никога не стига до звукозаписното студио. „Защото малко след това се разделихме", уточнява Лиона.

И разкрива част от съдържанието на текста към песента: „В езика на изкуството възрастта е без значение. Кого го е грижа, че рождените ни дни са толкова далечни?“ Това определено може да се тълкува като препратка към 30-годишната възрастова разлика между двамата.

