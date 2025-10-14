Матча, японският зелен чай на прах, придоби голяма популярност в последно време заради успокояващото действие и антиоксидантните свойства. Но все повече се говори и за това, че може да бъде и таен съюзник срещу косопад.

И въпреки че клиничните доказателства все още са в процес на разработка, експерти твърдят, че има причини да вярваме, че консумирането на матча може да подпомогне да имаме по-здрава и силна коса.

Своето мнение дават д-р Рос Копелман, хирург по трансплантация на коса и Дженифър Палиан, регистриран диетолог, специализиран в здравето на косата.

И двамата експерти подчертават пред Hola! наличието на едно ключово вещество в матча – епигалокатехин галат (EGCG). Именно този антиоксидант стои в основата на голяма част от вълненията около матча.

„Лабораторни изследвания показват, че EGCG може да стимулира фазата на растеж на космените фоликули и да ги предпазва от оксидативен стрес – един от основните фактори, при наследствения косопад“, категоричен е д-р Копелман.

Стрес, кортизол и успокояващ ефект

Стресът е чест виновник за внезапния косопад или за влошаването на хроничните форми на косопад. Тук влиза в действие друго съединение в матчата – L-теанинът. Той насърчава релаксацията и намалява нивата на кортизол. Този успокояващ ефект може косвено да помогне за стабилизиране на цикъла на косъма.

Дженифър Палиан е убедена, че връзката между стреса и косата е биологично значима:

„Хроничният стрес може да задържи стволовите клетки на фоликулите в състояние на покой, да наруши фоликуларната среда и да предизвика възпаление. Теанинът и EGCG помагат да се неутрализират тези стресови реакции и съответно намаляват риска от косопад.

Снимка: iStock

Възпалението – тихият враг на скалпа

Оксидативният стрес и възпалението днес се считат за ключови фактори при изтъняването на косата. Анти-възпалителната сила на EGCG може да превърне матчата в естествен защитник на скалпа.

Според Палиан това е по-важно, отколкото хората осъзнават. „Възпалението присъства при повече от 71% от пробите от биопсии на скалпа при хора с андрогенен косопад. EGCG не само намалява косопада, но и блокира про-възпалителни сигнали.“

Какво показва науката

Все пак, учените признават, че за момента липсват достатъчно клинични проучвания, които директно да свързват ежедневната консумация на матча с измерими промени в гъстотата на косата,“ казва д-р Копелман.

Да пием ли матча за по-красива коса

И двамата експерти са единодушни: матча не трябва да се разглежда като вълшебно средство, но може да бъде полезно допълнение към рутината за поддържане на здрава коса.

„Не смятам, че матчата може да замени доказани средства като миноксидил, но е потенциално подкрепящ и лесен за включване елемент от начина на живот,“ казва д-р Копелман.

„Със своята комбинация от EGCG, теанин и аминокиселини, матчата подкрепя както здравословната среда на фоликулите, така и устойчивостта към стрес – два ключови фактора за дългосрочно здраве на косата“, допълва Палиан.

Още за косопада и как влияе на самочувствието на човек, вижте във видеото:



