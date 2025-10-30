Шокиращо, но и доста впечатляващо! Жена показа как изглеждат ушите й с 41 дупки за пиърсинг, но без бижута. Личната история на 32-гоишната Дилън Марино предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Коя е Дилън Марино?

Дилън Марино е 32-годишна създателка на съдържание в интернет от Ню Джърси.

Тя често публикува видеа, на които ушите ѝ са без бижута.

Дилън не се притеснява от негативните коментари, защото разбира, че ангажираността на последователите й, води до монетизация на съдържанието.

Жената с 41 обеци е от Ню Джърси и е известна със своя „earscape“ – това са общо 41 пиърсинги на ушите, 21 на лявото и 20 на дясното. Тя е създател на съдържание в социалните мрежи и често демонстрира креативните начини, по които носи бижутата си. Видеата, в които показва ушите си без никакви обеци – с напълно видими дупки – се превръщат в истински хит... и предизвикват не малко негативни коментари.

Самата Дилън признава пред People, че отдавна е свикнала с реакциите на хората, които се „стряскат“ или дори „отвращават“ от нейните надупчени уши. Коментарите под клиповете й варират в различни мнения.

„Ухото ми прилича на швейцарско сирене“, гласят някои от тях.

Много потребители споделят, че гледката предизвиква у тях трипофобия – отвращение или страх от повтарящи се шарки от дупки. Интересното е, че Дилън изобщо не се притеснява от негативните коментари. Напротив! Тя е наясно, че в днешния дигитален свят ангажираността дори и негативната, се равнява на монетизация.

„Хейт коментарите плащат сметките ми“, споделя тя откровено.

Къде започва всичко?

Марино разказва, че започва с пробиването на ушите си още в прогимназията с класическите първа и втора дупка. В гимназията обаче вече е имала няколко обеци в повече от своите връстници.

Днес тя има повече от 40 дупки и се налага да полага сериозни грижи за тях. Дилън споделя, че дълбоко почиства обеците и ушите си поне 1-2 пъти седмично, като през това време оставя ушите си да „дишат“ за около 24 часа.

Въпреки че е постоянно ангажирана със създаване на съдържание и поддържане на социалните си мрежи живот, Дилън не спира да експериментира. Тя сменя бижутата си поне веднъж седмично, защото е „нерешителна“.

В едно от последните си видеа в социалните мрежи, съпроводено от музика на песен на Тейлър Суифт, Марино показва отблизо лявото си ухо. Тя преброява своите 21 пиърсинги, като използва повода да покаже, че с 41 обеци една дама може да изгради съвсем личен и индивидуален стил.

