На 2 ноември е роден Дейвид Шуимър. Емблемата в неговата кариера е ролята му в сериала „Приятели“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Дейвид Шуимър. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Следобед ще ви занимават проблеми на ваши близки. Привидно са сериозни, но изобщо не бива да ви притесняват. С намесата си в роднински спор ще заслужите по-голямата привързаност на своята половинка. Вечерта се отдайте на сексуални удоволствия.

ТЕЛЕЦ

Не се колебайте да предложите пътуване на любимите си хора в следващите два дни. Вечерта посетете ваше любимо заведение, а след това се отдайте на сексуални наслади.

БЛИЗНАЦИ

Семейните да не се лишават от вниманието на близките си и да споделят проблемите си с тях. Сексът може да ви разтовари от напрежението през деня и да заличи разочарованията, които сте изживели.

РАК

В интимните отношения ще имате успех, ако не изневерявате и си спестите хвалбите колко сте ухажвани и желани. Вашето поведение се проектира и върху сексуалните желания на интимната ви половинка.

ЛЪВ

Стига на да не сте на работа през деня пътуванията с близките ви са начин да се освободите от напрежението. Вечерта се отдайте изцяло на чувствата си и на сексуални наслади.

ДЕВА

Вечерта не е изключена разправия у дома заради нежеланието ви да пазарувате следобед. Приключете отношенията си с роднини, които правят опити да навредят на личните ви отношения.

ВЕЗНИ

Вечерта си създайте приятни емоции, поканете си гости или отидете при приятели. Сексуалните удоволствия са естествения завършек на вечерта.

СКОРПИОН

Няма как да избегнете проблемите в семейството си. Бъдете сговорчиви, ако ви молят да свършите някаква работа у дома. Вечерта не пропускайте сексуалните удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Прекалените емоции в семейството са принудили интимната ви половинка да мисли за изневяра. Все още имате възможност да си я върнете. Сексът е желан и от двама ви. Емоцията е водеща, затова сте малко изнервени.

КОЗИРОГ

Не сте изкушени от чаровни обожатели и отказвате поканите им за вечеря. Озлоблението им ще бъде повод за интриги за вашата непочтеност. Докажете на интимната си половинка, че истината е друга, за да избегнете раздяла или липса на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта очаквайте романтична среща, която ще ви зарадва, защото ви помага да избегнете самотата в тези дни, ако не сте семейни и нямате любим човек до себе си.

РИБИ

Отношенията с близките ви са нестабилни, заради прояви на ревност от тяхна страна. Добре знаете защо се случва това. Не е изключено да се разминете със сексуалните удоволствия.

