Месечен хороскоп за ноевмри 2025 г. според Светлана Тилкова-Алена. Вижте какво очаква всички зодии в сферата на работата, здравето и любовта. Една е зодията, която ще има нужда от кредит, за да не се провали в любовта.

ОВЕН

Работа: Зависими сте от средата, често попадате в конфликтна ситуация. Бъдете внимателни, защото, заслепени от нечий чар, може да се окажете измамени или заблудени, че сте незаменими. Не позволявайте да ви използват. Преценявайте добре какви хора допускате в живота си, за да избегнете разочарованията и депресивните състояния. Да бъдат особено внимателни тези от вас, които не са създали семейство, за да не се окажат подвластни на чувства и отношения, които ще провалят живота им, ако не успеят да ги прекъснат в зародиш.

Здраве: През ноември внимавайте да не превърнете умората в хронична, което ще предизвика често до постоянно глабоболие. Предпазвайте от проблеми с главата, очите, пазете се от травми на главата, особено в периода 2-4 и 30 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Бъдете умерени, тактични и търпеливи, не проявявайте ината си, за да си гарантирате спокойствие в семейството въпреки опитите на роднини да се намесват и предимно да ви вредят. Не допускайте проблеми с брачната ви половинка, за да не продължат и до празниците след месец. Месецът е напрегнат, избягвайте честото гостуване, а вие не приемайте гости, особено роднини.

ТЕЛЕЦ

Работа: Подсъзнателно ще се стремите да живеете в усамотение, притеснявате се да се разкривате пред външния свят. Очаквайте материална стабилизация, която сте заслужили с труда си, но не е изключено да получите пари като подарък за свършена работа, за която сте забравили. Бъдете активни, за да не пропилеете отличната възможност за допълнителни приходи, които не са ви излишни в края на годината. Ако някой около вас се опитва да ви измести от заеманата позиция, проявете такт и с добронамерена ирония го поставете на мястото му. Нетипично за Телеца ви липсва самочувствие.

Здраве: Не са изключени проблеми с гърлото, с щитовидната жлеза, с възпаление на сливиците, а също простуди, заради които ще се чувствате отпаднали и без желание за работа. Оплакванията ви може да са обострени в периода 4-6 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Не допускайте флиртове и нови познанства пред очите на вашата семейна половинка, защото нетипично за по-затвореното ви поведение неочаквано може да залитнете в извънбрачна връзка. Ако това се случи, сте обречени на самота по празниците и на продължителна депресия. Не проявявайте щедрост към роднини, а осигурете средства за пътуване със семейството след месец.

БЛИЗНАЦИ

Работа: По-често ще хвърчите из облаците на собствената си фантазия, но незнайно защо Съдбата ви закриля и успявате да осъществите плановете си. Съобразявайте с чуждото мнение. Препятствията ви притесняват, защото спират устрема ви към поредната цел, но ако начинанията са обмислени предварително и не са плод на внезапно хрумване, спокойно може да започнете с тяхното осъществяване. Бъдете мнителни към отправените ви предложения през месеца и ако се налага да подписвате документи, не забравяйте, че Меркурий е ретрограден от 9 до 29 ноември.

Здраве: Възможни са проблеми с бронхите, белите дробове и раменният пояс, а ако сте пушачи, не са изключени дихателни проблеми. Пазете се от алергични реакции, ако страдате от хронична алергия и не стойте в замърсени помещения, особено в периода 6-8 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните да очакват проблеми и трудности заради невърнати от роднини и приятели заеми, причина за скандали с брачната им половинка. А тя има право да се сърди и да упреква, защото липсващите пари пречат да пътувате по празниците, както сте планирали, но не сте платили, а Нова година е след месец. Вие преценете дали бърз кредит ще успокои половинката ви, за да не се провали планираната ваканция.

РАК

Работа: Време е да осъзнаете колко вреди сте нанесли на отношенията си заради неправилното си поведение, колко хора сте отблъснали без причина, колко наранени и травмирани приятели сте загърбили, въпреки че точно те са ви помагали, но вие за пореден път – типично за знака ви, сте го приели за непоискано добро, въпреки че сте ги молили за помощта им. Готови сте да помогнете и да бъдете щедри. Пазете се, защото рискувате така да ви омаят с ласкателства колко сте неповторими, че в един момент може да се окажете без стотинка в джоба си.

Здраве: Здравето ви е стабилно, но само в случай че не си създавате сами проблеми водещи към безпътните дълбини на депресията. Податливи сте на проблеми със стомаха, жлъчния мехур, черния дроб и нервната система. От нерви и душевно неудовлетворение може да възбудите проблеми със стомаха и жлъчката, черния дроб особено в дните 8-10 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните да не изневеряват, през цялата година все натам клонят, за да не съсипят брака си. Не проявявайте лекомислено доверие към непознати само за да не сте самотни. Семейните с разногласия не рискуват живота си, ако проведат откровен разговор с брачната половинка и изяснят причината за проблемите. Постарайте се да постигнете компромис. Стабилизирайте отношенията си, като пътувате в почивните дни. Не е задължително да е зад граница.

ЛЪВ

Работа: Изпитвате неприятно раздвоение и невъзможност да прецените грешите или вървите в правилната посока, а спънките през месеца са твърде много. Не допускайте, обезверени от провалите, да изпаднете в депресияи. Бъдете прозорливи, предпазливи и упорити, като се пазите най-вече от хората, искащи да ви навредят зад маската на приятелство. Не бива да предприемате инвестиции, които може и да са успешни, но след като преминете през безкрайни перипетии, докато ги завършите. Не забравяйте, че Меркурий е ретрограден между 9 и 29 ноември.

Здраве: Здравето ви е на приливи и отливи. Както сте енергични, така се сривате отпаднали, без желание за каквото и да било.Причината може да е напрежение или да сте жертва на есенния вирус. Възможни са проблеми със сърцето или кръвообращението, който ви депресира допълнително. Бъдете внимателни в периода 10-12 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните да се подготвят за положителни промени. Дори ако отношенията ви са временно обтегнати, не се отказвайте от планираната почивка по празниците след месец. Останете ли у дома, скандалите ще са ежечасни. Важното е да сте с брачната си половинка и с децата си, както и да не създавате нови познанства и поводи за разправии заради ревност.

Снимка: Canva

ДЕВА

Работа: През ноември разходите ви да се свеждат само до най-необходимото. Кариерата ви отново излиза на водещото място. Нищо друго не ви интересува, дори сте готови да пренебрегнете личния си живот. Склонни сте да поемете много задачи едновременно, но няма да сте в състояние да се справите с тяхното изпълнение. Не забравяйте, че между 9 и 29 ноември Меркурий е ретрограден. Не бива да вредите на авторитета си. Няма да ви липсват предложения за пътувания, не ги отказвайте. Не отстъпвайте от принципите си и защитете своите интереси, но бъдете внимателни в общуването.

Здраве: Както сте критични, така разочарованията от хора, които са предали вашето доверие ви разболяват. Страда душата ви, боледува тялото. Страда нервната и храносмилателната ви система. Бъдете особено внимателни в периода 12-15 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Съветвам семейните, които заради преодолими трудности в семейство са склонни да флиртуват на инат на брачната си половинка, да са внимателни. В противен случай рискуват да се окажат самотни и нещастни, светкавично изоставени от половинките си, без яснота за крайния изход на брака им. Вместо проблемни отношения пътувайте със семейството си и се отдайте на развлечения в почивните дни.

Снимка: Canva

ВЕЗНИ

Работа: Делникът ви е изпъстрен с неочакваности, които ви изнервят. Говорите за компромис, но насилвате хората около вас да живеят според вашите разбирания, което е невъзможно и съсипва отношения. Неприятности може да ви създаде прекалената ви чувствителност към грубото поведение на околните, но, уви, трябва да се примирите и да се приспособите. Трудностите ще бъдат неочаквани, но имате сили да се справите с тях и да продължите уверено по пътя си. Все гоните победи, но ако се впускате в необмислени начинания, ще заслужите провали.

Здраве: Депресията ви следва като сянка. Залитате в крайности – или се криете, дори когато трябва да се защитите, или избухвате в словесна агресия и неспособност да владеете гнева си от криворазбрана дема и жест. Така ще си създадете проблеми с бъбреците и пикочния мехур, особено ако забравяте да приемате течности или ако прекалите с тях, особено на 12-15 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Мнозина от семейните ще си създадат неочаквани и притеснителни проблеми, породени от внезапно желание за пътуване и по-големи от планираните разходи. Ако предварително не сте заделили пари за пътуване, по-добре не го правете, за да имате пари за новогодишната ваканция, както и да посрещнете неотложните плащания в началото на 2026 година. Емоцията пречи дори и на щастливите семейни двойки да живеят спокойно, защото сте склонни да сте груби и агресивни към своята брачна половинка.

СКОРПИОН

Работа: Мислете, преди да действате, и помнете, че Меркурий е ретрограден между 9 и 29 ноември. Не се изкушавайте да направите крачката към промяна рязко и необмислено, за да не съжалявате, защото обратът ще бъде възможен едва в края на следващата година. Няма смисъл да губите цяла година и да търпите загуби в очакване на нова добра възможност за себеизява и развитие. Обогатете се с полезни знания, запишете курс за квалификация или за изучаване на чужд език.

Здраве: Сериозните делови и лични проблеми, кризата в семейните отношения, хаотичността в сексуалните контакти, всичко това ви потиска и няма да се чувствате добре здравословно, ще сте отпаднали или пък с настинка, която ще ви споходи неочаквано. Оплакванията ви може да са обострени, особено с половите органи в дните 17-20 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните се радват на хармония и сговорчивост, но са склонни сами да си създадат проблеми и притеснения. Да забравят гостуване на роднини, защото всяка година се напрягат от скандали и охладняване на отношенията за известно време. През ноември прекарвайте повече време с близките си през почивните дни, за да си спестите злоба от завистливи познати.Месецът позволява ново начало в личните отношения.

СТРЕЛЕЦ

Работа: През ноември ви изненадват нежелани промени. Нямате власт да ги отхвърлите, тъй че се примирете и дайте всичко от себе си, за да ги осъществите до края на годината. След време ще установите, че ви отварят пътя към нови перспективни възможности за кариерно израстване. Не позволявайте да ви манипулират, вие сте хората, които решават как ще подредят дните си. Съдбата ви дава знак кой е верният път, водещ към вашето по-добро бъдеще. Ако е свързано с работа и живот зад граница, не го пренебрегвайте, стига и близките ви да са съгласни,

Здраве: При главоболие, липса на апетит, стягане в коремната област и проблеми с черния дроб, причината е в нестабилната ви психика и нежелание да си поставите само една цел или деня да мине без напрежение, особено на 20-22 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: През ноември анализирайте причината за проблемите в брака ви, за да си дадете честен отговор дали не ви е омръзнало да прощавате прегрешенията на половинката ви или тя – вашите. Само ако сте наясно с бъдещето на вашето семейство, има смисъл да прекарате заедно новогодишните празници след месец.

КОЗИРОГ

Работа: Трудно ще ви изтърпят да се налагате, дори за дреболии. Овладейте емоционалните си реакции, за да постигнете значими успехи в професионалния си живот, както винаги основани предимно на материалните ви стремежи. Изнервяте се и ставате агресивни в случай че плановете ви се бавят, а вие имате срок за тяхното осъществяване. Въоръжете се с увереност, че нещата са поправими. Не търсете вината в околните. Преценете кои са правилните ходове и ги предприемете, за да излезете с успех от създадената ситуация. Не прекалявайте с разходите, ако искате да съхраните стабилността си.

Здраве: Заради обичайно лошото ви настроение и потиснато душевно състояние сами ще си докарате здравословен проблем. Ако сте неразположени положителните емоции са най-доброто лекарство за вас. Бъдете внимателни за травми на костите, коленете, ставите, защото сте податливи на проблеми с подвластните на знака органи особено в дните 22-25 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните ще ядосат близките си, ако решат сами да планират празничните дни и да резервират хотел, което може да провали мечтите за приятни емоции и пътуване. Постигнете компромис и не си разваляйте отношенията. По-добре е да не пътувате зад граница, защото ще се изкушите да харчите неразумно. Семейството ви няма да се обиди, ако си останете у дома въпреки очертаващите се повече почивни дни през декември.

ВОДОЛЕЙ

Работа: Промените ще ви подтикват към емоционални реакции и заради невъзможността да контролирате случващото се. Запазете спокойствие и не се оставяйте като листо на вятъра, което се рее без цел и посока. Подредете дните си и така планирайте задачите си, че да не си губите времето и да не се разпилявате в безсмислени занимания. Не се отказвайте от полезните промени, дори и ако са свързани с неочаквани по-натоварващи задължения. Съветвам ви да обмисляте добре действията си и да осъзнаете, че сте длъжни да бъдете на ниво във всичко, което правите. Вашите умения и интелект ще бъдат оценени и ще ви проправят пътя към нови хоризонти.

Здраве: Обичайно сте немарливи към здравето си, пазете се от травми, от преумора и не се опитвайте да се натоварвате с физическа работа, ако сте загубили навика да спортувате, за да не създадете проблем и да не го превърнете хроничен. Бъдете внимателни в дните 25-27 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: Семейните и щастливите в брака, подвластни на емоцията и прекалената си чувствителност, да внимават с емоционалните си реакции, ако непредвидливо и неразумно са поканили познати през почивните дни, с които се надяват да създадат приятелски отношения. Ще ги изнервят разправиите по покупките и готвенето, а приятелските отношения ще бъдат химера.

РИБИ

Работа: Начинанията ви обещават проблеми, а не успех, колкото и добре да са започнали. Помнете, че Меркурий е ретрограден от 9-и до 29-и ноември. Важните разговори може да проведете след средата на месеца, но без да ги финализирате, договорите също. Сега е моментът да направите крачката към създаване на нови отношения и към сближаване с хора, които бяхте отдалечили от себе си заради ваши капризи или защото някой ви е подшушнал клюка, която сте възприели като истина. Бъдете компромисни и Съдбата ще ви закриля.

Здраве: Напрегнати сте, от нищо ще си навредите на здравето. През цели месец е необходимо да редувате с почивка работа, въпреки че не сте склонни да губите време в грижи за себе си. Пазете се от травми на стъпалата, уязвимите зони на вашия знак. Бъдете предпазливи в периода 27-30 ноември, когато Луната е във вашия знак.

Любов: През ноември сте прибързани и особняци. Не само сте чувствителни към критика, а и трудно сдържате обидните реплики, ако някой у дома не си свършил задълженията. Помнете, че в семейството отговорностите са общи, и не се дръжте като началници. Вместо да планирате заедно предстоящите празници, ще има родени във вашия знак, готови на раздяла заради своя инат, а когато вратата на семейния дом се окаже заключена, ще страдат заради глупостта си. Не се впускайте в авантюристични и интимни приключения заради желанието да се докажете пред някого, ще страдате.