На 3 ноември 1901 г. е роден френският писател, културолог, активен участник във френската съпротива и политик Андре Малро, който става известен в края на 20-те години на 20 век с няколко романа ("Завоеватели", 1928).

По-късно става активен поддръжник на Шарл дьо Гол и след Втората световна война на няколко пъти е член на правителството на Франция - министър на информацията (1945-1946, 1958) и министър на културата (1960-1969). В България е известен с изданията "Надеждата", "Човешкият жребий", "Поваленият дъб", "Изкушението на Запада" и други.

Днес се навършват 124 години от рождението на Андре Малро, а ние го почитаме с вечните му мисли и цитати.

Снимка: Getty Images

"Интелектуалците са като жените - и те бягат подир военните."

"В политиката, както и в граматиката, грешката, която всички вършат, се провъзгласява за правило."

"Културата не може да се наследи, тя трябва да се завоюва."

"Има справедлива война, но няма справедлива войска."

"Няма вече народно изкуство, защото няма и народ."

Снимка: Getty Images

"Революцията е ваканцията на живота."

"Настоящия религиозен живот е ежедневно обръщане във вярата."

"Шедьовърът е гаранция за гениалност, но гениалността не е гаранция за шедьовър."

"Дълговечното произведение на изкуството е винаги осакатено - от него е ампутирано времето."

"Разбрах, че животът не струва нищо, но също така разбрах, че нищо не струва колкото живота."

"Няма герои без зрители."

