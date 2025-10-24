На 24 октовмри 1929 г. е роден големият български писател Йордан Радичков. Произведенията му са преведени на 37 езика и са издадени в 50 страни по света, като е номиниран два пъти за Нобеловата награда за литература.

Сред най-известните произведения на Йордан Радичков са сборниците с разкази "Свирепо настроение", "Ние, врабчетата", "Барутен буквар", "Верблюд", както и пиесите "Суматоха", "Лазарица" и "Опит за летене".

Днес се навършват 96 години от рождението на Йордан Радичков, а ние почитаме живота и творчеството му с избрани мисли и цитати.

"Трудните уроци са по-мъдри и по-благодарни за човека от лесните - това сам съм го изпитал и го зная от опит. Лесният урок се усвоява с леснина и от него почти нищо не научавате. Трудният урок иска много пот, но пък като усвоите урока, за цял живот ще ви държи влага."

"Всеки човек е поука за другите - добра или лоша."

"Едно време, като слушах как старите хора в моя край разговарят помежду си, имах чувството, че си разменят златни монети... Сега, като слушам как всички ние разговаряме помежду си, имам чувството, че си разменяме книжни левчета, с които нищо не можеш да купиш! И може би тъкмо заради това, че нищо не може да се купи с тях, си ги разменяме така щедро помежду си! Толкоз за едно левче."

"Децата са ангелите на света! А жената е като кладенче за мъжа - от която и страна да се наведе, все ще утоли жаждата си."

"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки."

"Добрият човек ще познаеш по огъня. Злите хора оставят след себе си пожарища, добрият човек оставя подире си огнище."

"Изобщо човекът обича да си придава важност, да гледа господарски и завоевателно на света. Но понеже е трудно той да направи това със същества равни на него, затуй търси същества слаби и беззащитни."

"Бог може да го има, може и да го няма. Живей тъй, все едно, че го има, защото когато те положат в земята ще бъдеш с лице към небето."

Вижте повече за Йордан Радичков в следващото видео:

