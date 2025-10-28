На 19 ноември България ще отбележи 26-ия Световен ден на Географските информационни системи (ГИС) с мащабна конференция под мотото „ГИС свързва всичко навсякъде за един по-устойчив свят“. Форумът се провежда в Гранд хотел Милениум София и се организира от Есри България в партньорство със 70 водещи бизнес, академични, неправителствени и медийни организации.

Очаква се ГИС събитието на годината у нас да събере над 800 участници от различни сектори – държавна администрация, местно самоуправление, бизнес, образование и неправителствени организации. Международни и български експерти ще представят най-новите тенденции, решения и добри практики в геопространствените технологии. В рамките на конференцията ще бъдат демонстрирани иновативни ГИС приложения и реализирани проекти в сфери като околна среда, сигурност, транспорт, инфраструктура, образование, здравеопазване, управление на ресурси и много други.

Специален гост-лектор на престижния форум е д-р Бруно Комбал, ръководител политики в Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия (ЕК). Той ще представи Европейската стратегия за биоразнообразие 2030, както и Директивата за местообитанията и за НАТУРА 2000. В своята презентация д-р Комбал ще обърне внимание как ГИС технологиите и отворените геоданни подпомагат дефинирането и прилагането на екополитиките на ЕК. Ще бъдат представени и системите на комисията в сферата на околната среда, които използват най-съвременни ГИС технологии – като Biodiversity Information System for Europe (BISE), европейската референтна платформа за достъп до данни и знания за състоянието и напредъка към целите на ЕС за биологично разнообразие.

Специално за ГИС деня у нас пристига и Аркадиус Садковски, глобален мениджър „Решения за картографиране на реалността“ в Esri. Той ще представи най-новите технологични тенденции в използването на ГИС за създаване на реалистични и „живи“ цифрови двойници. Ще бъдат демонстрирани световни добри практики за картографиране на реалността в мащаб и в детайл – за нуждите на градоустройството, инженерната инфраструктура, сигурността и управлението на природни ресурси.

В технологичната сесия участниците ще се запознаят с последните новости в ArcGIS платформата – от асистенти с изкуствен интелект и генеративни агенти до нови картографски техники, готови за използване пространствени анализи и работа в 3D, на терен и много други.

В следобедната сесия на конференцията ще бъдат представени най-значимите реализирани през последната година ГИС проекти у нас – от новите ГИС регистри и приложения към Единната информационна точка на Министерството на транспорта и съобщенията, в изпълнение на Европейските регулации за цифрова свързаност, през ГИС системата за противодействие на престъпността на МВР, до интелигентните ГИС решения за общините, включително новата ГИС за Зелената система на Столична община. А гл. ас. д-р Леонид Тодоров от Софийския университет ще представи геопространствен анализ на транспортната достъпност до услуги от системата на спешната медицинска помощ в България. Ще има демонстрации и за използването на ГИС технологии и в други важни за обществото теми като наводнения, здравеопазване, образование и др.

Паралелно с конференцията ще бъде открита виртуалната изложба с проектите от Националния образователен конкурс „Изучаваме света с ГИС“, под патронажа на Министерството на образованието и науката. Най-добрите интерактивни уроци и сторимапове, създадени от учители, ученици, студенти и докторанти, ще бъдат отличени на официална церемония същата вечер.

Ще бъдат представени и проектите от първия Национален студентски хакатон „ГИС и климат: Решения за бъдещето“, като победителите също ще получат своите награди по време на церемонията.

Кулминация на събитието ще бъде връчването на годишните награди за специални постижения в ГИС – признание за организации, екипи и експерти с принос в развитието на геопространствените технологии в България.

„Световният ГИС ден е мястото, където визионери, професионалисти и ентусиасти се срещат, за да вдъхновяват и изграждат заедно по-добро и устойчиво бъдеще чрез геопространствените технологии“, коментира Миглена Кузманова, управител на Есри България.

Разберете повече за събитието на: https://gisday.esribulgaria.com/.

