Есен - време, в което киното сякаш засилва присъствието си в нашето ежедневие и ни позволява за малко да натиснем бутон "пауза". Създава усещане на безвремие и ни въвлича в света на фантазията, в който всичко е възможно. А копнежите ни са разказани истории, които гледаме с интерес и научаваме по още нещо за себе си. Но кои филми задължително не трябва да пропускате през този сезон?

The Dreamers (2003)

Любов погледната от различни страни. Непознати усещания, експерименти със собствените лимити и лични граници. Оставени сами в Париж, докато родителите им са във ваканция, Изабел (Ева Грийн) и Тео (Луис Гарел), канят Матю (Майкъл Пит), млад американски студент, да остане в техния апартамент. Там те живеят по свои собствени правила и изследват взаимно пределите си. Впускат се в емоционални приключения и предизвикателства на съзнанието. Разказана на фона на бушуващите политически събития от пролетта на 1968 година в Париж, когато гласа на младите хора предизвиква силен отзвук в цяла Европа, “The Dreamers” е история за самопознанието, в която 3-ма студенти взаимно се изпитват, точно колко далеч са готови да отидат.

500 Days of Summer (2009)

"I love the Smiths"

Една съвременна любовна история, която идва със своите възходи и падения. Оригиналното заглавие е непреводима игра на думи поради значението на думата summer – буквално „лято“, но също и английското женско име Съмър, която е главна героиня във филма. Том е художник на картички и безнадежден романтик, който среща красиво момиче в офиса, от което е завладян мигновенно. След 500 дни на любов и разбирателство с любимата му Съмър, Том е изоставен без предупреждение и никакви обяснения. Тотално съсипан, той започва да се лута из онези 500 дни назад и напред, за да открие къде точно нещата са поели в погрешна посока. Неговите размишления в края на всичко това му помагат да преоткрие своята истинска страст за живот.

Dorian Gray (2009) Филмът се основава на класическата новела написана от Оскар Уайлд - "Портретът на Дориан Грей". Той разказва история за поразително чаровен, магнетичен и красив млад мъж на име Дориан. Той пристига в Лондон през Викторианския период и бива въвлечен в социалния живот, който представлява една вихрушка. Причината да попадне в този водовъртеж е харизматичната фигура на Хенри Уотън. Той въвежда Дориан в хедонистичните удоволствия на големия град. Не след дълго е нарисуват негов портрет. И когато картината бива изложена на обществено достояние, той прави облог. Дориан би дал всичко, би заложил всичко само и само да остане такъв, какъвто е и на портрета си - да не остарява, да живее вечно. Да заключи красотата си в безвремието. Обсебен от своята прелест, той дори е готов да заложи душата си в името на силата, която му дава физическата привилегия.

The Apartment (1996)

Макс (Венсан Касел) е бивш бохем и писател, който получава работа в Ню Йорк и напуска приятелката си Лиза (Моника Белучи), в която е бил безумно влюбен, при мистериозни обстоятелства. Две години по-късно се завръща в Париж и решава да се установи – сгодява се за Мюриел (Сандринг Киберлен). Случайно зърва изгубената си любов Лиза в едно кафене, но не успява да осъществи контакт с нея, преди тя да изчезне.

Mulholland Drive (2001)

Дойде време за Дейвид Линч и многобройните му измерения в киното. Сън или реалност? С Линч никога не знаем. "Mulholland Drive" е "Булевардът на залеза" на Дейвид Линч. Той умело води по виещия се път между минало и настояще, сън и реалност, герой и прототип. Действието се развива в съвременен Холивуд. Млада жена пристига в града с големи надежди да стане актриса. Запознава се с брюнетка, която е изгубила паметта си. Двете се сприятеляват и се срещат с обещаващ режисьор, чиято кариера и личен живот все повече се оплитат в мрежата на гангстери и обезумели магнати.

Lost Highway (1997) Отново Линч! Отново сме пренесени в други светове! Джаз музикантът Фред Мадисън живее в Лос Анджелис със своята загадъчна съпруга Рене. Една сутрин те започват да получават мистериозни видеокасети, които показват отвътре техния дом - записвани от някой, който явно има достъп до личното им пространство. Напрежението между Фред и Рене нараства, а съмненията и параноята се задълбочават.

Before Sunrise (1995)

Американецът Джеси и французойката Селин се срещат случайно във влак, пътуващ през Европа. Между тях възниква мигновена връзка - интелектуална, емоционална, почти магическа. Джеси трябва да слезе във Виена, откъдето на следващата сутрин да хване самолет за САЩ. В последния момент той убеждава Селин да слезе с него и да прекарат една единствена вечер, бродейки из града, преди да се разделят завинаги. И е наистина вълшебно...

Снимка: https://www.instagram.com

Amelie – Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001)

Амели Пулен е срамежлива, живее в свой собствен свят и е безкрайно чувствителна. Тя живее в един от най-красивите парижки квартали - Монмартър. След като открива стара кутия със спомени, скрита в апартамента ѝ от предишен наемател, тя решава да я върне на собственика. Това случайно добро дело отключва в нея желание да помага тайно на хората около себе си, като подобрява живота им с малки, деликатни жестове.

Снимка: https://www.instagram.com

Love (2015)

Мърфи - млад американец, живеещ в Париж, получава телефонно обаждане от майката на бившата си приятелка Електра, която е изчезнала. В него се завърта вихрушка от спомени. Филмът проследява хаотичната, страстна и разрушителна любовна връзка между Мърфи и Електра – отношения, изградени върху силна емоционална и сексуална привързаност, но и унищожена от страх, ревност, съмнения и търсене на лични граници.

Снимка: https://www.instagram.com

Mr. Nobody (2009)

В 2092 г., светът е технологично напреднал, хората не остаряват, и 118-годишният Немо Никой е последният смъртен човек на Земята. Той лежи в болнично легло и дава объркани, несвързани показания пред журналист и психотерапевт. Твърди, че си спомня няколко различни живота, няколко различни жени, деца, избори... и никаква сигурност кой от тях е реалният.

Снимка: https://www.instagram.com

Only Lovers Left Alive (2013)

Филмът разказва историята на двама стари вампири - Адам, депресивен музикант-интроверт, живеещ в полуразпадащ се Детройт и Ева, неговата любима – мъдра, харизматична с брутална естетика. Те са заедно векове наред, но временно разделени от географията и духа на времето. Те прекарват нощи в разговори, музика, литература, философия и любов, но присъствието на непредсказуемата сестра на Ева – Ава, нарушава техния крехък баланс.

Снимка: https://www.instagram.com

Almost Famous (2000)

Сюжетът е вдъхновен от младостта на режисьора Камерън Кроу, който като тийнейджър е писал за списание Rolling Stone. Главният герой, Уилям Милър, е само на 15 години, но вече е страстен меломан и амбициозен писател. През 70-те, в златната ера на класическия рок, той получава шанса на живота си – да пътува с рок бандата "Stillwater" и да напише материал за тях. Докато обикаля Америка с групата, Уилям се сблъсква с хаоса зад сцената, славата, егото, самотата и най-важното – влюбва се в мистериозната и свободолюбива Пени Лейн, която живее в свят между мечтата и разочарованието. Междувременно, той трябва да остане честен в писането си и да не се изгуби в илюзията на рок звездите.

Снимка: https://www.instagram.com

и разбира се, няма как да не добавя към списъка жестокия филм на Мишел Гондри - "Eternal Sunshine of the Spotless Mind"

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Филм, който определено е труден за гледане, но си заслужава. История, която наранява и е напълно възможно да ни захвърли в хаосна на спомените, но и едновременно с това да ни съживи, да промени гледните ни точки и да промени разбиранията ни за човешките отношения. За любовта. За срастта. За онова предизвикателство, в което се впускаме всеки път, щом започнем да се влюбваме в някого. Можем ли после да изтрием от душата си отпечатъка на другия човек и правилно ли е да го направим? Дали това наистина лекува или напротив? Отговорите ни дава този брутално добър филм, в който интровертният и чувствителен Джоел открива, че бившата му приятелка – емоционалната, хаотична и импулсивна Клемънтайн е преминала през специална процедура, с която е заличила всички спомени за връзката им. Обезверен и наранен, той решава да направи същото. Докато машината изтрива спомените му в съня, Джоел преживява връзката им в обратен ред – от последните, болезнени моменти към най-ранните, най-нежните, първични и красиви усещания.

Снимка: https://www.instagram.com

