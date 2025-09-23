Есента настъпи, а с нея и чувството на уют, но и ефирна меланхолия. Едно усещане за носталгия точно като в романите, които ни пренасят в далечни и непознати светове. Но кои нови книги да прочетем тази есен? С чаша чай в ръка, малко джаз и красиви произведения - времето вътре във вас ще бъде гарантирано прекрасно.

Поезия или роман - есента е винаги в различен облик, но остава отпечатък в душата

Подготвили сме ви списък с книги от български издателства, които заслужават място във вашата библиотека. Ето кои са те:

„Болката идва по-късно“ от Антония Апостолова (Жанет 45)

Романът на Антония Апостолова е многопластова семейна и философска история, която преплита лични съдби и исторически събития. Героят пише писмо до първородния си син и през тази нишка се разгръща разказ за загуба, търсене на смисъл и нуждата от принадлежност. „Болката идва по-късно“ е мащабна семейна, любовна и философска сага. Автофикционалният роман „пренаписва“ свободно, с напълно съвременен сюжет (от 20. век до наши дни) три базови разказа – за Авраам и Исаак, за близнаците Исав и Иаков и за сестрите Лия и Рахил. Сред многото теми в него са: истинското лице на родителството и сексуалността, латентният инцест в кръвната близост, смисълът на дома и принадлежността, страхът и отношенията с Бога.

"Птица със страх от високото" от Катя Димитрова (Сиела)

Основна тема в стихосбиката е страха, но той сякаш винаги е близо до нещо свято, светло и мечтателно. До любовта, грижата, надеждата. Стихове като странна птица с деликатна категоричност, с която полета е винаги устремен към необятното небе на литературата и мечтателството.

„Петият сезон“ от Н. К. Джемисин (Колибри)

Световноизвестният фантастичен роман, носител на наградата „Хюго“, вече е достъпен и на български. Историята се развива в свят, където природни катаклизми диктуват живота, а героите трябва да намерят начин да оцелеят. Издателство „Колибри“ предлага висококачествен превод, който запазва богатството на оригинала.

"Да ти бъда тяло" от Албена Тодорова (Жанет 45)

"Поезията тук се изправя като гранитна статуя. Ронеща се, твърда. Фигурата на жена с воля за оцеляване. Мислиш ли и ти понякога, че може би сме едно от последните поколения хора на Земята? Книга, която изрича милост за тялото."

- Петя Хайнрих

"Пробуждането на Евридика" от Ренета Бакалова

Поезия, която нагледно показва красотата на женското начало. Божествената сила на жената, с която тя като един алхимик трансформира болката в неистов копнеж и бленува "пробуждането" на една душа. На една синхронична споделеност в съвременния свят, където всеки от нас е застанал между светлината и жестокостта, търсейки помирение с личните си демони, а и с тези на другите.

„Мида“ от Марта Джидо (Сиела)

Това е първият роман на писателката Марта Джидо. Героинята Магда търси работа, търси истинска любов, търси себе си. И не може да ги намери, не може да се впише в реалността, светът ѝ е чужд, навсякъде сякаш се удря в стена от бетон, която я отблъсква или може би привлича? „Мида“ е роман на места фрагментарен, изключително богат на препратки към попкултурата, пунктуацията е объркана като живота на героинята, диалозите са хаотични като мислите на героинята, собствените имена започват с малки букви, защото не заслужават повече, невинаги е ясно кой говори, защото това няма значение – и резултатът е една разтърсваща творба със социално-феминистичен привкус и с дъх на пост-постмодернизъм, в която авторката експериментира с езика, а животът експериментира с героинята.

"Стълба към небето" от Джон Бойн (Хеликон)

„Стълба към небето“ е нагледен пример как качествената литература е единственият начин да прекараш добре времето с един ужасен човек, отвратителен, но и неустоимо привлекателен. Тази възхитителна история за амбициите, съблазните и литературните нрави е най-личният, най-изстраданият роман на класика на съвременната ирландска литература Джон Бойн и наред с другото е изпепеляваща сатира на днешния литературно-издателски свят. Много от героите – и антигероите – са реално съществували и съществуващи хора и нищо чудно някои от тях да се познаят.

