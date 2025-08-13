В последните десетилетията изобразяването на сексуалността в киното претърпя мощна трансформация. Някога доминирана от мъжката гледна точка, днес тя е много по-автентично и приобщаващо пресъздавана.

Повечето от съвременните филми „третират“ секса не просто като акт, а като емоция, общуване, единение. Те дори издигат еротиката до нещо красиво и интимно. Това важи с особено за филмите, създадени от жени режисьори – които обикновено предлагат алтернативи на доминиращата мъжка сексуалност.

Ето няколко вълнуващи заглавия от последните години, на които, като любители на качественото кино, може истински да се насладим.

Babygirl (2024)

Еротичният трилър шокира публиката с начина, по който преосмисля женското желание и изследва природата на секса и властта – изобразявайки връзка между по-млад мъж и значително по-възрастна жена. Режисьор на филма е нидерландката Халина Рейн, а в главната роля е поверена на Никол Кидман.

Претендентите (2024)

Феновете на Лука Гуаданино („Призови ме с твоето име“) знаят, че италианският режисьор не действа в рамките на сексуалните и социални норми. „Претендентите“ не е по-различен. С участието на Зендая - в най-сексапилната ѝ роля до момента, лентата предлага една нова гледна точка: за романтична спортна драма, в която тръпката от играта е изместена от еротичното напрежение.

Клети създания (2023)

В тази шантава и прекрасна драма млада жена с инфантилен интелект (Ема Стоун) се впуска в сексуална одисея през викторианска Европа, изследвайки женската автономност и самоусъвършенстване с всеки оргазъм. Научнофантастичната черна комедия е дело на режисьора Йоргос Лантимос.

Солтбърн (2023)

Желание, мания и лоши намерения се смесват в жанров коктейл от сатира, комедия и драма. Борейки се да намери мястото си в Оксфордския университет, студентът Оливър Куик (Бари Киоган) е въвлечен в света на аристокрацията, попадайки в обширното имение на едно ексцентрично британско семейство - за наистина незабравимо лято.

Титан (2021)

Филмът на Джулия Дюкорно, носител на „Златна палма“, е боди-хорър филм, проследяващ историята на жена на име Алексия (Агат Русел), която като малко момиче е ранена в автомобилна катастрофа и в черепа ѝ е поставена титаниева пластина. Вследствие на това тя развива странно сексуално влечение към автомобилите…

Успех, Лио Гранд (2022)

Вероятно е трудно да си представим филм за секс, в който има толкова малко секс – и все пак е толкова дяволски секси! Такъв е случаят с камерната творба на Софи Хайд. За вдовица (Ема Томпсън), която никога не е изпитвала оргазъм и значително по-младия от нея Лио Гранд (Дарил Маккормак), когото тя наема, за да се опита да промени това, което не е изживяла.

Безкрайна вода (2023)

Режисиран от Брандън Кроненбърг, този сюрреалистичен психологически ужас проследява Джеймс Фостър (Александър Сарсгаард), неуспешен писател, който почива с богатата си съпруга Ем (Клеопатра Колман) в скъп курорт в измислената страна Ли Толка. Курортът е заобиколен от крайна бедност и се управлява от брутална правна система, която екзекутира престъпници. Какво се случва след като Джеймс случайно убива местен мъж…

Как да правим секс (2023)

Талантливата режисьорка Моли Манинг Уокър улавя невинните и мъчителни напрежения на тийнейджърските години в своя пълнометражен дебют. Сюжетът се върти около три тийнейджърки, които заминават през ваканцията си в средиземноморски курорт, за да се отдадат на малко забавления.

Любовникът на лейди Чатърли (2022)

Режисирана от Лор дьо Клермон-Тонер, тази адаптация на някога забранения роман на Дейвид Лорънс вдъхва нова жизненост на една от най-емблематичните истории за еротично и емоционално пробуждане в литературата. На фона на Англия след Първата световна война, филмът проследява лейди Констанс Чатърли (Ема Корин), която се впуска в трансформираща афера с Оливър Мелърс (Джак О'Конъл), пазач на дивеча в нейното аристократично имение.

Бенедета (2021)

Провокативен разказ за събитията около едноименната монахиня (изиграна от Виржини Ефира), която през 17-ти век получава ярки религиозни видения и бързо се издига в йерархията на манастира. Когато млада жена на име Бартоломеа (Дафне Патакия) търси убежище в обителта, отношенията на двете се развиват в тайна романтична и физическа връзка. Режисьор е Пол Верховен.

