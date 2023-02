Знаем, че гледането на еротични филми в дните преди, по време на и след Свети Валентин рязко скача... Но за да не си губите времето със скучни, безсмислени, посредствени, слаби и предсказуеми ленти, предлагаме да преминете директно на едни от най-добрите еротични филми в историята на киното. Следващият списък няма претенции за класация, но лентите със сигурност няма да ви изгубят времето.

1. Неморални приказки / Immoral Tales (1973)

2. Мечтатели / The Dreamers (2003)

3. Турски локум / Turkish Delight (1973)

4. Девет седмици и половина / 9 1/2 weeks (1986)

5. Лолита / Lolita (1962)

6. Последно танго в Париж / Last Tango in Paris (1972)

7. 9 песни / 9 Songs (2004)

8. Емануела / Emmanuelle (1974)

9. Широко затворени очи / Eyes Wide Shut (1999)

10. В леглото / En la cama (2005)

11. Изнасили ме / Rape Me (2000)

12. Дива орхидея / Wild Orchid (1989)

13. Нимфоманката / The Nymphomaniac (2013)

14. Катастрофа / Crash (1996)

15. Сало, или 120-те дни на Содом / Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

16. Калигула / Caligula (1979)

17. Спи с мен / Lie with Me (2005)

18. Желание / Q (2011)

19. Първичен инстинкт / Basic Instinct (1992)

20. Истинско младо момиче / A Real Young Girl (1976)