На 3 ноември е родена Ана Уинтър. Тя е най-влиятелната фигура в модната индустрия.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Ана Уинтър. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате, след като разочарованието се стовари над главите ви. Сексуалните удоволствия с непознати партньори ще ви донесат сериозни проблеми.

ТЕЛЕЦ

Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира.

БЛИЗНАЦИ

Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето некоректно отношение към любимите ви е причина да се развихри скандал.

РАК

Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата. Ако не сте опознали добре новите си партньори, сексът може да ви разочарова.

ЛЪВ

Подгответе се, мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармонични, но се чувствате наранени и обидени от несъобразяването с вашите желания.

ДЕВА

В личния ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен. Откажете се от намерението да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целия ден. Вечерта се постарайте да забравите за разправията и се отдайте на приятни сексуални мигове.

СКОРПИОН

Не допускайте разправия сутринта, ако партньорът ви не е дочул с кого и какво приказвате. Вечерта се отдайте на чувствата си и на приятни сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

До обед не е благоприятно общуването с ваши роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвайте обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи.

КОЗИРОГ

Може да ви се струва, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това е ваше мнение, което не отговаря на реалността. Не се притеснявайте от проблеми с интимната половинка.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта ще се радвате на приятна вест от далече. Отношенията в семейството ви се нормализират. Сексуалният ви живот изисква да сте в добро настроение, за да не отдалечите отново любимите си хора.

РИБИ

Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството. Не се надявайте на хармонични сексуални отношения, ако сте изневерили и са ви разкрили.

